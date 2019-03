El Ostadar femenino de Primera no pudo con el líder Txintxu Gozategia El equipo del Ostadar que se enfrentó al Txintxu Gozategia. / TXEMA EL DIARIO VASCO LASARTE-ORIA. Jueves, 14 marzo 2019, 00:15

No pudo ser, el Ostadar Sénior femenino de Primera División provincial de baloncesto no pudo con el Txintxu Gozategia de Azpeitia, en el partido en la cumbre (se enfrentaban los dos primeros clasificados) disputado en la cancha del Maialen Chourraut kiroldegia el pasado sábado. Las chicas de Ander Otaegi no pudieron con las líderes y perdieron 38-50.

El resto de los resultados de los equipos locales fueron: Sénior masc. Tercera División prov.: Mekalki Aloña Mendi K.E. - Ostadar (62-27). Junior femenino Rendimiento: Ostadar A - Bera Bera Albistur (36-42). Júnior femenino Parti.: Easo 02-03 Jesuitak - Ostadar B (65-48). Cadete fem. Rendi.: Ostadar A - Easo AECC (53-51). Cadete fem. Parti.: Take Orbinox - Ostadar B (40-45).

El partido Ostadar - Txintxu comenzó con un fuerte control entre ambos conjuntos, muy imprecisos ante la canasta rival (6-6, m. 7). Pero las visitantes lograron su primera diferencia al término del primer cuarto (6-12). Un segundo cuarto horrible de las locales, sin ritmo, incapaces de mover el balón, y con muchas pérdidas, permitieron a las azpeitiarras abrir un importante hueco (11-31). En el tercer cuarto llegó la reacción de las chicas de Otaegi, tras subir líneas en defensa y apretar arriba. De esta forma con un parcial de 17-3 en 6 minutos, se acercaron a 6, tras 3 triples consecutivos. (28-34), pero al final del parcial las visitantes reaccionaron (28-40). En el último cuarto, el Ostadar fue incapaz de recortar diferencias y al final el luminoso reflejó 38-50. El Ostadar sigue segundo.