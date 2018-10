El Ostadar Arin Express de Regional Preferente venció sin problemas (2-0) al Trintxerpe en el campo Michelin Equipo titular del Ostadar que derrotó al Trintxerpe. / TXEMA DV LASARTE-ORIA. Miércoles, 17 octubre 2018, 00:17

El Ostadar Arin Express de Regional Preferente de fútbol derrotó el pasado sábado en el campo de Michelin al Trintxerpe por 2-0 y vuelve a la senda de los triunfos que le permite compartir la cuarta plaza con otros tres equipos: Euskalduna, Vasconia y Hernani B.

El conjunto lasarteoriatarra realizó un buen encuentro y apenas fue inquietado por el rival. De salida, los dos equipos tantearon sus fuerzas y fueron los visitantes los que llegaron a las inmediaciones del meta Iñigo Otaegi, que controló bien sus envíos aéreos. Poco a poco el equipo local dirigido por Asier Aizpurua y Ander Rekondo fue creciendo y dirigido con maestría por Asier Hazas, llegando más con peligro ante la meta de Diabagate. Precisamente fue el propio Hazas quien (m. 18) envío un disparo al travesaño, que bien mereció ser el 1-0. Pero en la segunda ocasión, el pequeño jugador local no falló y tras colarse en área rival con un balón controlado, disparó cruzado y sorprendió al meta visitante, estableciendo el 1-0 (m. 27). El resultado ya no se movió, aunque el Trintxerpe dispuso de la mejor ocasión para empatar, pero no aprovecharon el error inicial de Bermejo.

Tras la reanudación, el Ostadar tuvo el encuentro más cómodo a la contra, ya que los trintxerpetarras se abrieron más en busca de la igualada y dejaron más huecos para que los locales dispusieran de un mayor número de ocasiones para marcar. De esta forma, mientras que los visitantes apenas inquietaron, el Ostadar pudo ampliar diferencias con acciones claras de Iván Ruiz, Eneko García y Beni Benítez, éste último con la más clara, ya que su envío se fue al palo. Finalmente, Iván Ruiz marcó el 2-0 (m. 83) tras un centro lateral de Eneko García al que no llegó Iker Artetxe y que empujó a las mallas libre de marca dentro del área pequeña. Con este tanto se terminó el encuentro ya que no hubo ocasión alguna para cambiar el resultado.

Victoria buena y merecida del Ostadar, que recupera autoestima de cara a próximos compromisos ligueros.

Ostadar Arin Express: I. Otaegi; D. López, A. Sánchez, A. Urruzola, B. Benítez (m. 86, I. Navarro); A. Hazas, J. Bermejo (m. 61, V. Masa); J. López (m. 79, E. Rodríguez), I. Ruiz, A. Rodríguez (m. 62, E. García); A. Zarra (m. 77, I. Artetxe).

Otros resultados: 1ª Reg.: Intxurre, 3; Ostadar, 0. Div. Honor Reg. Fem.: Ostadar (con sólo 10 jugadoras), 0, Real Sociedad, 6. Juv. Honor: Aretxabaleta, 3; Ostadar, 0. 1ª Juv.: Ostadar, 5; Billabona, 2. Cadete Honor: Ostadar, 3; Hondarribia, 0.