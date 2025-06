«Había más opciones que no fuera plantarnos el ascensor a 9 metros de la fachada»

María Cortés Lasarte-Oria Sábado, 7 de junio 2025, 19:43 | Actualizado 20:08h. Comenta Compartir

Malestar entre una veintena de vecinos de kale Nagusia desde que el Ayuntamiento hiciera público el pasado mes de mayo el inicio de las obras del ascensor urbano que conectará Kale Nagusia con Goikale. «No dimos crédito a lo que publicaban. Hablaban de un proyecto que busca mejorar la accesibilidad a las zonas altas del municipio, para hacer de Lasarte-Oria 'una ciudad más accesible, cómoda y cohesionada', pero para ello no han querido mostrar la otra cara de la moneda: las afecciones que tiene la colocación de ese ascensor para los que vivimos pegado a él. Nos van a plantar una torre que tiene la misma altura que nuestro edificio y a menos de 9 metros de la fachada», destacaban los vecinos.

Haciendo alusión nuevamente a la información ofrecida por el Ayuntamiento, que hablaba sobre 'la implantación de un ascensor panorámico vertical', este grupo de vecinos 'bromea' señalando que «sí, tiene vista panorámica hacia nuestros balcones, hacia nuestra intimidad. Nos sentimos totalmente invadidos».

El grupo de afectados explica que «sabemos que este proyecto viene de atrás, de hace unos cinco años. Pero eso no significa nada, porque a nosotros, en ningún momento, que somos los afectados, nos han planteado opciones. Creemos que había más alternativas que la de colocarnos un ascenso. Hubiéramos agradecido que desde el Ayuntamiento se hubieran puesto en contacto con nosotros para poder tratar el tema. No ha habido contacto de ningún tipo», añadiendo que «no nos avisaron de nada previamente y hace poco, un día vimos que habían puesto unas vallas y un aviso de que sacáramos de allí los coches. Acudimos al Ayuntamiento para preguntar y nos dijeron que iban a comenzar con las obras del ascensor. Nos dieron unos planos y allí vimos que la fecha era de 2020. Pero no nos dieron ninguna posibilidad de poder reconducir el tema, porque alegaban que todo estaba ya en marcha».

Este grupo de vecinos afectados por la citada obra, asegura que «creemos que optaron por la solución más fácil para conectar kale Nagusia con la parte alta era esta, porque alternativas seguramente había. Se podría hacer buscado la accesibilidad, pero con opciones que respetasen más a todos los implicados. Ahora con la obra, la escalera que había, que no cumplía las medidas, será más ancha y por eso el ascensor se va acercando más a nuestra fachada. Además, tendrán que hacer una pasarela de acceso que también nos invade nuestra intimidad». Según estos vecinos, «desde el Ayuntamiento dicen que este ascensor servirá 'como primer tramo de conexión hacia Zatarain', pero lo cierto es que las escaleras que había hasta ahora no eran para nada transitadas. Los vecinos elegían otros puntos para bajar. Por lo que no vemos la necesidad del colocar aquí el ascensor».

Menos aparcamientos

Añaden además que «con las obras, se han quitado cerca de 10 plazas de aparcamiento, algo nada anecdótico, dado el problema de aparcamiento que hay en la localidad. Tenemos cerca la iglesia, que en días de funerales se abarrota. También el supermercado Día que tampoco abastece la necesidad de aparcamiento de los clientes, los bares cercanos, incluso una clínica canina... todo ello hacía que este pequeño espacio de aparcamiento era muy recurrente para muchas personas. Ahora nos lo han quitado, sin darnos otra solución».

Además, desde el Ayuntamiento informaron que el plazo estimado de ejecución de las obras sería de siete meses, y en este punto los vecinos aseguran que «los ruidos que está generando la obra son insufribles al estar todo tan cerca. Desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la tarde».

Comenta Reporta un error