Nueva concentración de jubilados y pensionistas pidiendo una involucración del Ayuntamiento Momento de la concentración celebrada ayer en Okendo. / MUÑOZ EL DIARIO VASCO LASARTE-ORIA. Martes, 19 marzo 2019, 00:13

Alrededor de un centenar de jubilados y pensionistas volvieron ayer a la mañana a la carga con sus citas semanales en su lucha por conseguir unas «pensiones dignas y justas». Pese a la lluvia caída -se tuvieron que resguardar bajo los soportales de la Casa Consistorial-, los asistentes convocados por la coordinadora de jubilados y pensionistas de Lasarte-Oria siguieron con el guion previsto. En esta ocasión, prepararon un comunicado que durante estos días enviarán a los componentes de junta de portavoces del Ayuntamiento para que «tomen conciencia y se posicionen con esta reivindicación de los jubilados y pensionistas de la localidad».

Resumiendo dicho comunicado, leído durante la concentración, a los mandatarios políticos locales se les comunica que «como bien conocen, los pensionistos vascos y del resto del Estado llevamos más de 14 meses manifestándonos ininterrumpídamente en defensa del Sistema Público de Pensiones. Saben también que el Congreso de los Diputados cerró el periodo de sesiones el pasado 5 de marzo y los pensionistas no tenemos conocimiento de que haya llegado a su Diputación ninguna propuesta para su convalidación que altere la situación actual de las pensiones. Ello nos lleva a que, a día de hoy, no tenemos ninguna garantía de que en el año 2020 y sucesivos, nuestras pensiones no vayan a seguir sujetas a la Ley 23/2013, con la consiguiente aplicación del índice de revalorización y del factor de sostenibilidad. Como también ustedes conocen, nuestras reivindicaciones no solo están planteando mejoras para los que ahora somos pensionistas, sino también para los que lo serán en el futuro».

La coordinadora, plantea también que «seguiremos con las reivindicaciones relacionadas con el salario, la estabilidad en el empleo, el subsidio para mayores de 52 años, la ultra-actividad de los convenios... medidas que sin duda fortalecerán nuestro sistema público de pensiones que seguiremos defendiendo a ultranza».

En el ámbito local, esta coordinadora invita a todos los representantes de los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento para que «participen en la rueda de prensa abierta que celebraremos en nuestra concentración del lunes 25 de marzo, a las 11.30 horas en Okendo plaza, y nos den una contestación hablada o escrita, dando respuesta a las cuestiones que venimos planteando desde los inicios de nuestras movilizaciones».