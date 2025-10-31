Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Lasarte

Noviembre llega con una completa y variada programación cultural

Entre las citas destacadas se encuentras los actos por le 25N, la obra teatral de Makelur, el concierto de Goiko Gela o el de Santa Cecilia

María Cortés

lasarte-oria.

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:20

Comenta

Este recién estrenado mes de noviembre llega cargado de propuestas culturales en el municipio. La programación, organizada por el Ayuntamiento, a través del área de Cultura, incluirá en las próximas semanas cine, música, teatro y actividades literarias dirigidas a todos los públicos. Desde las sesiones de cine en el auditorio municipal hasta las tertulias y talleres de la biblioteca, la agenda ofrece una variada oferta que refuerza el compromiso del municipio con la cultura y la participación ciudadana.

Entre las citas destacadas del mes se encuentran el concierto bilingüe, en euskera e inglés, del grupo Goiko Gela, que se celebrará el sábado 22 de noviembre en el auditorio de la Casa de Cultura, con una propuesta original que combina los clásicos del góspel tradicional con adaptaciones al euskera y temas propios.

También especial mención merece el XXII. Lasarte-Oria Akordeoi Jaialdia, que tendrá lugar el sábado 15 de noviembre, que reunirá a músicos locales y comarcales. Continuando con el resto de disciplinas artísticas, habrá además espacio para la danza, con el espectáculo 'Ballet to Broadway'el 12 de noviembre, y para el teatro, con la representación 'Taberna Paraíso' del grupo Makelur que tendrá lugar a final de mes.

Una vez más, este mes de noviembre acogerá el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres el 25 de noviembre, y con motivo de esta reivindicación, el Ayuntamiento organizará diversos actos al respecto, entre ellos, una selección de cortos 'Rodando por la Igualdad, a las 19:00 horas en el auditorio, con entrada gratuita.

La programación cinematográfica tampoco faltará en la agenda de este mes. Habrá doble sesión mañana domingo, con la proyección de 'El colegio de los animales mágicos 3', a las 17.00 horas, y 'Acosada', a las 19.30 horas, pero habrá otros títulos como 'Karmele', 'Una batalla tras otra', o 'Los domingos', junto con las proyecciones de cine infantil como 'Sari Nagusia ziztu bizian' o' El mago de la ciudad esmeralda'.

En la Biblioteca municipal, además, se celebrarán nuevas sesiones del Liburu Baby Kluba, la tertulia literaria de Mónica Leiva, talleres familiares de experimentos con motivo del Día de la Ciencia y un cuentacuentos sobre la violencia dirigido al público infantil, organizado en colaboración con el área de Igualdad.

El concierto de Santa Cecilia de la Musika Eskola, uno de los momentos más esperados del mes, tendrá lugar el martes 25 de noviembre a las 18.30 horas en el auditorio municipal, con entrada mediante invitación.

La concejala de Cultura, Ainara Elicechea, ha destacado «la diversidad y el equilibrio entre las distintas disciplinas culturales que se ofrecen este mes. Apostamos por una programación que llegue a todos los públicos, que fomente la participación y que mantenga vivo el pulso cultural de nuestro pueblo durante todo el año».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden al patrón de un pesquero por atracar en un puerto vasco con cinco toneladas de caballa por encima de lo declarado
  2. 2 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  3. 3

    Los peajes de Gipuzkoa sufrirán en 2026 la mayor subida en siete años: consulta los nuevos precios en las autopistas
  4. 4

    Gipuzkoa ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar la subida de la inflación
  5. 5 Dos futbolistas guipuzcoanos inauguran la peña del Athletic en Oiartzun: «Estando en Gipuzkoa es un gran placer»
  6. 6 El segundo de los fichajes de la Real Sociedad que será padre esta temporada: «Mi equipo favorito para siempre»
  7. 7 Así queda la tabla del IRPF para 2026 en Gipuzkoa: consulta las nuevas deducciones
  8. 8 «No queremos nada regalado, solo buscar una vivienda de alquiler digna»
  9. 9 El vuelo Pamplona-Bilbao que ha estado 25 minutos en el aire y nadie esperaba este viernes
  10. 10 Fermín, el empleado de la Real Sociedad que dice adiós tras 30 años en el club: «Gracias por cuidarnos tan bien»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Noviembre llega con una completa y variada programación cultural