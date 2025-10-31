Noviembre llega con una completa y variada programación cultural

María Cortés lasarte-oria. Viernes, 31 de octubre 2025, 20:20 Comenta Compartir

Este recién estrenado mes de noviembre llega cargado de propuestas culturales en el municipio. La programación, organizada por el Ayuntamiento, a través del área de Cultura, incluirá en las próximas semanas cine, música, teatro y actividades literarias dirigidas a todos los públicos. Desde las sesiones de cine en el auditorio municipal hasta las tertulias y talleres de la biblioteca, la agenda ofrece una variada oferta que refuerza el compromiso del municipio con la cultura y la participación ciudadana.

Entre las citas destacadas del mes se encuentran el concierto bilingüe, en euskera e inglés, del grupo Goiko Gela, que se celebrará el sábado 22 de noviembre en el auditorio de la Casa de Cultura, con una propuesta original que combina los clásicos del góspel tradicional con adaptaciones al euskera y temas propios.

También especial mención merece el XXII. Lasarte-Oria Akordeoi Jaialdia, que tendrá lugar el sábado 15 de noviembre, que reunirá a músicos locales y comarcales. Continuando con el resto de disciplinas artísticas, habrá además espacio para la danza, con el espectáculo 'Ballet to Broadway'el 12 de noviembre, y para el teatro, con la representación 'Taberna Paraíso' del grupo Makelur que tendrá lugar a final de mes.

Una vez más, este mes de noviembre acogerá el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres el 25 de noviembre, y con motivo de esta reivindicación, el Ayuntamiento organizará diversos actos al respecto, entre ellos, una selección de cortos 'Rodando por la Igualdad, a las 19:00 horas en el auditorio, con entrada gratuita.

La programación cinematográfica tampoco faltará en la agenda de este mes. Habrá doble sesión mañana domingo, con la proyección de 'El colegio de los animales mágicos 3', a las 17.00 horas, y 'Acosada', a las 19.30 horas, pero habrá otros títulos como 'Karmele', 'Una batalla tras otra', o 'Los domingos', junto con las proyecciones de cine infantil como 'Sari Nagusia ziztu bizian' o' El mago de la ciudad esmeralda'.

En la Biblioteca municipal, además, se celebrarán nuevas sesiones del Liburu Baby Kluba, la tertulia literaria de Mónica Leiva, talleres familiares de experimentos con motivo del Día de la Ciencia y un cuentacuentos sobre la violencia dirigido al público infantil, organizado en colaboración con el área de Igualdad.

El concierto de Santa Cecilia de la Musika Eskola, uno de los momentos más esperados del mes, tendrá lugar el martes 25 de noviembre a las 18.30 horas en el auditorio municipal, con entrada mediante invitación.

La concejala de Cultura, Ainara Elicechea, ha destacado «la diversidad y el equilibrio entre las distintas disciplinas culturales que se ofrecen este mes. Apostamos por una programación que llegue a todos los públicos, que fomente la participación y que mantenga vivo el pulso cultural de nuestro pueblo durante todo el año».