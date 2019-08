Nely Carla Alberto inicia una nueva temporada en el equipo Merignac de la Primera francesa Nely Carla Alberto antes de partir a tierras francesas. / TXEMA TXEMA VALLÉS LASARTE-ORIA. Jueves, 22 agosto 2019, 00:41

La jugadora internacional de balonmano Nely Carla Alberto, donostiarra de 36 años y residente en Lasarte-Oria -cuando le permiten sus compromisos deportivos-, se encuentra en plena pretemporada del equipo del Merignac de la Primera francesa, en la que por segundo año consecutivo ejercerá las labores de jugadora-entrenadora. Con esta temporada serán ya dos décadas en la élite del balonmano, ya que con 16 años ya se encontraba enrolada en el Bera Bera de la máxima categoría, después de iniciarse en dicho club donostiarra desde la edad de infantil (formación).

Nely, antes de partir hacia Francia, contó a DV, su sentir de cara a un nuevo desafío deportivo, sabedora que se encuentra en su remate final como jugadora. «La verdad es que me encuentro muy bien, y afronto una nueva temporada en un buen club francés, el Merignac Handball, equipo de una localidad colindante con Burdeos. Mi idea, en un principio es seguir jugando y ejerciendo, como en la temporada pasada, de segunda entrenadora; ya que al frente del equipo sigue Philippe Carrara. En un principio el potencial del mismo sigue siendo considerable, prueba de ello es que nos llevó a ser, por sorpresa campeonas de Liga. Lo que pasa es que por falta de presupuesto, hemos tenido que renunciar a participar en competición europea. En el equipo contamos con 5 jugadoras de la selección del Congo, 2 exjugadoras de la selección de Francia, una de la selección de Senegal y yo, que como sabéis fui internacional con España. Para esta temporada el equipo se ha reforzado un poco con más jugadoras de nivel, y el primer objetivo que nos han planteado, es el de clasificarnos para los play-off por el título liguero».

Título nacional

La idea de Nely, medalla de bronce en los JJ.OO. de 2012 con 'Las Guerreras', es seguir en este deporte, cuando ya no pueda jugar en condiciones. «Yo siempre he sido consciente de que la carrera de un deportista de élite tiene un principio y un final, por eso, he querido prepararme para seguir vinculada con este deporte en un futuro. Poco a poco he logrado sacarme diferentes títulos de entrenadora de balonmano. Y recientemente, he logrado sacarme el título nacional en la localidad gallega de Sanxenso. En dos años, acudiendo a las clases de verano, he logrado el ansiado título, con el que me servirá para entrenar a equipos de élite. Llevo unos cuantos años sin vacaciones y por fin he podido lograr uno de mis objetivos».

Ahora, según apunta Nely, al lograr el título nacional, «el club ha pensado que puedo dar un pequeño salto e independientemente de ejercer de segunda técnico en el primer equipo, cuando el tiempo me lo permita, dirigirá al segundo equipo, que también tiene un nivel considerable, ya que juega en la Segunda División francesa. En un principio no sé si llegaré a todo, pero estoy muy ilusionada de comenzar con esta nueva faceta».

Nely Carla Alberto, tras jugar en el Bera Bera hasta los 21 años, militó en los siguientes equipos, hasta llegar al Merignac: Cementos La Unión (Valencia), 1 temporada; Itxako (Estella), 5 temporada; Le Havre (Francia), 2 temporada; Fleury (Francia), 2 temporada; Mios Begles (Francis), 1,5 temporada; Brest (Francia), media temporada; Chambray (Francia), 2 temporada, y el Merignac Hanball (Francia), segundo año.