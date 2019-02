Naroa Furundarena y Enara González, campeonas de Euskadi de atletismo

Las atletas del LOKE Naroa Furundarena (sub 20) y Enara González (sub 18) se proclamaron el pasado sábado en el Velódromo de Anoeta campeonas de Euskadi en las modalidades de triple y longitud. Furundarena logró el oro con un salto de 11,60 metros, en triple, y 5,50 (nueva marca personal) en longitud, ambos en la categoría sub 20. Su compañera de equipo, González, también logró el oro con un salto de 5,45 metros, pero en la categoría sub 18.

El gran momento del atletismo femenino local no está pasando desapercibido, principalmente por parte de las tres pupilas de Oscar Goikoetxea (Ane Galardi -sub 23-, Naroa Furundarena -sub 20-, y Enara González -sub 18-), según se refleja en los últimos resultados cosechados. Para Goikoetxea, «estas atletas nos seguirán dando muchas alegrías. Ane Galardi ha estado a punto de clasificarse para el Campeonato España Promesa de este fin de semana en Salamanca. 13º del ranking estatal y acuden 12 a dicho campeonato. Salta triple y ha saltado este año 11,30 mts. Naroa Furundarena (Sub 20) ya tiene las mínimas en longitud y triple para acudir al Campeonato de España Junior del 2-3 marzo en Madrid. Ha obtenido medallas en ambas pruebas en el Campeonato Gipuzkoa absoluto y los mencionados oros en triple y longitud en el Campeonato de Euskadi absoluto. Enara Gonzalez (sub 18) también tiene la mínima en longitud para acudir el 9-10 de marzo a Valencia al Campeonato España Juvenil. También ha obtenido medalla en el reciente Cpto. Gipuzkoa absoluto y oro en longitud en el Cpto. Euskadi (sub-18), con marca personal esta temporada con 5,45».