Nacidos en Torrecillas de la Tiesa

Cualquier excusa es buena para juntarse alrededor de una mesa, pero más si cabe si se puede compartir además con vecinos de tu localidad natal. Es el caso de más de un centenar de vecinos de Torrecillas de la Tiesa que se reunieron en el restaurante Oianume de Urnieta para celebrar su comida anual. Afincados en diversas localidades de Gipuzkoa, entre ellas Lasarte-Oria, los 110 comensales disfrutaron del menú, pero sobre todo de la compañía. Los participantes destacaron la atención prestada por el personal de este establecimiento y la comida servida.