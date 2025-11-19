Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El grupo guipuzcoano Goiko Gela actuará este fin de semana en el auditorio de la casa de cultura.
Lasarte-Oria

Música gospel este sábado en la casa de cultura a cargo del grupo Goiko Gela

Las voces de Karlos Etxaniz, Jon Imanol Etxabe, Santi Romano y Olatz Otxoa serán las protagonistas en el auditorio lasarteoriatarra

María Cortés

María Cortés

Lasarte-Oria

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:55

Comenta

El grupo guipuzcoano de góspel Goiko Gela presentará este sábado su espectáculo Gospel Klasikoak en el auditorio de la casa de cultura, a partir de ... las 19.00 horas. La propuesta ofrece un recorrido completo por distintas vertientes del género, con especial presencia del góspel blanco o góspel sureño, estilo en el que el grupo se reconoce y que destaca por sus armonías vocales y su carácter narrativo. El concierto del sábado combinará himnos tradicionales, adaptaciones al euskera y composiciones originales, mostrando la riqueza y versatilidad de un género que sigue vivo y en constante transformación.

