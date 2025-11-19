Música gospel este sábado en la casa de cultura a cargo del grupo Goiko Gela

El grupo guipuzcoano de góspel Goiko Gela presentará este sábado su espectáculo Gospel Klasikoak en el auditorio de la casa de cultura, a partir de ... las 19.00 horas. La propuesta ofrece un recorrido completo por distintas vertientes del género, con especial presencia del góspel blanco o góspel sureño, estilo en el que el grupo se reconoce y que destaca por sus armonías vocales y su carácter narrativo. El concierto del sábado combinará himnos tradicionales, adaptaciones al euskera y composiciones originales, mostrando la riqueza y versatilidad de un género que sigue vivo y en constante transformación.

Las voces de Karlos Etxaniz, Jon Imanol Etxabe, Santi Romano y Olatz Otxoa inundarán la Kultur Etxea, bajo la dirección musical del pianista Iñaki Miguel, responsable de los arreglos y de la cohesión artística del proyecto. La formación instrumental se completa con Andoni Etxebeste en la batería, Fran Serrano en el bajo y Antxon Sarasua en el órgano, creando una base sonora fiel a la tradición del góspel sureño, al tiempo que abierta a nuevos matices.

«Una de las señas de identidad de Gospel Klasikoak es la adaptación al euskera de canciones muy conocidas a nivel internacional. Entre ellas se encuentran 'Oh Happy Day', presentada como 'Egun Alaia'; 'Sixteen Tons' convertida en 'Hamasei Tona'; y el espiritual tradicional 'Joshua Fit the Battle of Jericho' interpretado también bajo su versión en euskera, 'Jerikoko Guda'. Estas adaptaciones permiten al público redescubrir clásicos del género desde una perspectiva cercana y singular», destacan desde la agrupación. El repertorio incluye también composiciones originales en euskera, como 'Ohia da nire deia' y 'Zoriontasunaren bila', que aportan una dimensión creativa y contemporánea al espectáculo. Estas piezas muestran la capacidad del grupo para integrar influencias del góspel moderno «sin perder la esencia espiritual del estilo sureño».

Además de estas obras, el programa recupera grandes himnos universales del góspel como 'You'll Never Walk Alone' o 'How Great Thou Art'. El concierto rinde homenaje a formaciones históricas como The Stamps Quartet y Statement Quartet, fundamentales en la evolución del Southern Gospel, y también a figuras como Elvis Presley, uno de los principales embajadores del góspel blanco en la música popular.

El auditorio Manuel Lekuona, reconocido por su excelente acústica, ofrecerá el marco ideal para esta propuesta. Goiko Gela promete «una velada emotiva, accesible y llena de energía, ideal tanto para seguidores del góspel como para quienes se acerquen por primera vez a este estilo tan arraigado en la tradición espiritual estadounidense», concluyen.