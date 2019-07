La música y el fuego pusieron punto final a las fiestas de San Pedro El grupo The Mckensy's hizo partícipe de su espectáculo al público en Sagardotegi. / FOTOS TXEMA Buen espectáculo el que ofrecieron Circ About it, Caroli y The Mckensy's en la jornada de clausura TXEMA VALLÉS LASARTE-ORIA. Miércoles, 3 julio 2019, 00:18

Las fiestas patronales de San Pedro se clausuraron el lunes pasado de madrugada, y lo hicieron bajo la lluvia, que se desató al término del Zezen-Suzko multitudinario celebrado, como todos los días de fiestas, en el trayecto de kale Nagusia, desde las rotondas de Euskotren y Arkupe. Este acto fue uno de los que más ambiente llevó a las calles, sobre todo para la grey infantil. En la última cita se amplió el número de toros de fuego para que el espectáculo resultara más redondo.

El remate final de las fiestas lo protagonizaron los fuegos artificiales de la Pirotecnia Zaragozana en el parque de Atsobakar, que congregó a numeroso público. A su término y como paréntesis a la actuación musical de Tribus Ocultas -grupo de gran calidad artística, pero que no cumplió las expectativas del público adulto presente, que prefería otro grupo más bailón-, en la plaza Jaizkibel, se celebró un Zezen-Suzko muy participativo, con el grupo Lozet capitaneado por Sergio Lucas, entre otros, que se han encargado, de nuevo, de llevar la comparsa de Gigantes y Cabezudos y estos toros de fuego algo más espectaculares que en ediciones pasadas.

Como colofón a estas fiestas patronales, y pese a la lluvia, con música del Dj Nemux concluyeron estas fiestas que en determinados actos han contado con gran participación de vecinos.

A falta de la valoración del departamento de Festejos municipal, decir que la jornada de clausura tuvo actos dignos de mención y que atrajo la atención del público. Entre los más significativos, recordaremos la actuación del trío del grupo leonés Circ About it en Okendo plaza, que hizo pasar buenos momentos al público. Estos tuvieron que sustituir a última hora a Todo Encaja, que no pudo asistir a la cita por la lesión de uno de sus componentes. La sesión de Jam en la plaza Mercero sirvió despedir las fiestas a los jóvenes de Sorginjaiak junto con la música del Dj Nemux nocturno. El hombre rueda, Caroli, y The Mckensy's fueron actos con mucha diversión festiva.