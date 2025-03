Moción rechazada en la última sesión del Pleno

Jueves, 20 de marzo 2025, 21:09 Comenta Compartir

En la última sesión plenaria se puso sobre la mesa la moción relativa a 'En defensa de una sanidad pública y de calidad. ¿Dónde están nuestros médicos?' presentada por LOOPA, aunque finalmente no se aprobó, con los votos en contra de PNV y PSE-EE, y los seis a favor de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP.

El alcalde procedió a leer la moción presentada y la concejal del PNV, Estitxu Alkorta, tomó la palabra para argumentar su postura de votar en contra de la misma. «Habíamos preparado una moción alternativa, pero finalmente no la hemos incluido en el orden del día, porque los argumentos que voy a dar ahora recogen básicamente lo que ponía en ella. En esta moción se piden cosas que ya hemos solicitado, y con el tercer punto no estamos de acuerdo. Todos sabemos el gran problema que existe con la falta de médicos. Y no es algo que solo afecte a Lasarte-Oria, no es un problema puntual de nuestro pueblo. Por eso, la solución también debe ser conjunta. No podemos ni tenemos competencia para tomar ciertas medidas de manera unilateral. La solución debe ser estructural y para ello todas las administraciones tenemos que trabajar juntas».

En su intervención, en la que también quiso explicar su postura en contra, Valdivia se centró en ese tercer punto. «Me reuní, tras la manifestación, con varios miembros del LOOPA para hablar sobre la moción. Les trasladé que con los dos primeros puntos estábamos de acuerdo, y que ya estaba trabajando para poder reunirme con algún cargo de Osakidetza (la cita es hoy mismo). Pero el tercer punto hacía que no pudiéramos votar a favor, porque nos estaban exigiendo algo que el Ayuntamiento no puede hacer, que es suplir unas deficiencias que plantea otra administración, en este caso Gobierno Vasco, que es la competente. No podemos crear medidas de emergencia, lejos de las que ya están disponibles en Servicios Sociales».

Por su parte, desde EH Bildu quisieron señalar que «nosotros apoyamos a LOOPA, porque estamos de acuerdo con lo que piden, tanto en sus movilizaciones en la calle como en el resto de sus reivindicaciones».