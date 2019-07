Michelin acoge partidos de una nueva edición de la Donosti Cup de fútbol base Partido en Michelin. / TXEMA EL DIARIO VASCO LASARTE-ORIA. Martes, 9 julio 2019, 00:23

El campo de Michelin acoge durante esta semana una edición más de la Donosti Cup de fútbol. Ayer se disputaron ocho partido de diferentes categorías. Los resultados registrados fueron: Beasain, 0; Asneres AS A, 2 (B13). Beti Ona, 0; PA Team Academy, 4 (B15). Danena, 0; Trelissac, 2 (G18). Sporting de Herrera A, 2; United PDX, 1 (B14). Sanse B, 3; Steel United, 3 (B16). Steel United, 9; Not to forget Jenin Camp, 0 (G16). Al-Bustan, 0; Vicente del Bosque FA, 4 (B13). Los partidos para hoy: 10.00, SFA Madrid-Dunboa Eguzki (B15). 11.00, Texas Lasartearra-Asnieres AS A (B13). 12.00, Vasconia-Asnieres AS B (B13). 13.00, Antigua LKuberri-Strikers (B15). 15.30, Jeunesse Villenavaise-Ekintza (B18). 16.45, EDP-Danena (B15). 18.00, Dallas Texans -Olympique de Kimshasa (B15). 19.15, Olympique de Kinshasa-Lengokoak.

Equipos del Ostadar y Texas Lasartearra se encuentran disputando este importante torneo y en la primera jornada obtuvieron estos resultados: en las diferentes categorías: B18: Kairos, 1; Ostadar, 1. B16: Ostadar, 0; Madrid Unión, 2. B15: Ostadar, 2; Hernani, 5. B13: Texas Lasartearra, 0; E1 Valencia, 3 y Vasconia, 0; Ostadar, 1. B12: Trivalvalderas Alcordón, 1; Ostadar, 7. B11: Ostadar, 0; Vasconia, 4.