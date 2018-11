En marcha el proceso de los presupuestos participativos

Ayer se inició el periodo para que el vecindario pueda participar en el proceso (1ª fase) de los presupuestos participativos de cara al 2019. El alcalde, Jesús Zaballos, y la teniente-alcalde, Lourdes Acevedo, presentaron ayer dicho proyecto. En la 1ª fase, hasta el miércoles 21, las personas y las asociaciones de la localidad interesadas deberán hacer entrega de sus propuestas en el registro municipal o a través de la web municipal en: participacion@lasarte-oria.eus. La 2ª fase (valoración técnica) será del 22 de noviembre al 13 de diciembre.

Las propuestas deberán cumplir los siguientes requisitos: estar dirigida al municipio y/o su población; ser de ámbito y competencia municipal; ser ejecutada en 2019 y no podrá vincular a años anteriores; ser concreta, determinada y evaluable económicamente.; tener una cuantía máxima de 500.000 euros; tener un impacto ambiental positivo o nulo; y no ser discriminatoria por motivos de género, raza, edad, etc.

Dichas propuestas irán acompañadas de una breve memoria con la siguiente información: título de la propuesta; nombre y contacto de quién hace la propuesta; descripción; personas beneficiarias; presupuesto aproximado; y, en último lugar, algunos datos opcionales.