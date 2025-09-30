En marcha 'Aroa', el proceso estratégico para revitalizar el euskera

M. C. lasarte-oria. Martes, 30 de septiembre 2025, 20:31 Comenta Compartir

El Ayuntamiento presentó ayer el inicio del proceso 'Aroa', un marco estratégico que busca fortalecer el euskera en el municipio y definir, junto con la ciudadanía, el camino a seguir en los próximos años.

En el acto participaron el alcalde Agustín Valdivia, la concejala de Euskera, Estitxu Alkorta, y Enara Eizagirre, técnica de la empresa Aztiker, encargada de dinamizar el proceso.

El proceso, que se desarrollará entre octubre y la primavera de 2026, tendrá como ejes la participación ciudadana y la perspectiva de género, garantizando que la voz de mujeres y hombres esté igualmente representada. Para iniciar la fase de diagnóstico, el Ayuntamiento pondrá en los próximos días a disposición de la ciudadanía una encuesta online que se difundirá a través de los canales municipales y de medios locales. En ella se podrá opinar sobre la situación del euskera y aportar propuestas de futuro.