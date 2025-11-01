«La lluvia ha sido una gran aliada para lograr el Campeonato de Euskadi»

AItor Manso logró ser el primero en la novena categoría en la última prueba en la Subida a Urraki.

María Cortés lasarte-oria. Sábado, 1 de noviembre 2025

Para muchos deportistas acaba de empezar la temporada, mientras que para otros, como el piloto Aitor Manso, la competición en carreras de montaña ha finalizado por este año.

Su última prueba fue la Subida a Urraki, en Azpeitia, en la que se proclamó campeón de Euskadi de su categoría. A pesar de que la carrera la ganó el vizcaíno Joseba Iraola, Manso se hizo con el trofeo de la novena categoría y obtuvo el segundo puesto de la clasificación general, lo que le proclamó campeón de Euskadi.

Aunque pudiera parecer contradictorio, la lluvia ha sido un elemento aliado y decisivo para la gran temporada realizada por el lasarteoriatarra. «De las seis pruebas disputadas, cuatro se realizaron en jornadas lluviosas, y en esas condiciones, con la carretera mojada, se nos da muy bien. Tampoco hemos estado mal en seco, pero en mojado nos hemos manejado muy bien».

En la prueba en Urraki, «tanto el primer entrenamiento como la sesión cronometrada las hicimos en seco, pero en la segunda, empezó a llover un poco y la carretera quedó muy peligrosa». A pesar de todo, el de Lasarte-Oria se hizo con su categoría y fue segundo en la general.

Finalizada la temporada, el piloto hace balance y se muestra satisfecho con el trabajo realizado, ya que la regularidad que ha tenido jornada a jornada le han llevado a hacerse con el Campeonato de Euskadi. «Hemos demostrado que somos capaces de mantener el ritmo. En el campeonato de Euskadi hemos ganado casi todas las carreras de nuestro nivel. Nos hemos esforzado y trabajado mucho, estoy contento», destacó Manso.

Hacía dos años que Manso no participaba en esta prueba en Azpeitia, porque el año pasado coincidió con el Campeonato de España. Precisamente sobre su participación en el estatal Manso destacaba que «nuestro objetivo es poder volver a esa competición, porque este año no ha podido ser. Esa decisión depende de muchos factores, entre ellos de que contemos con el presupuesto necesario para poder hacerlo. Porque participar en el Campeonato de España supone tener que invertir mucho dinero».

En este sentido, Manso quiso aprovechar para agradecer, una temporada más, el apoyo que recibe de Ferdoux estructuras, Construcciones Aizpurua Unanue, Etxezarreta harategia, Behiarte desings, Toyota euskoauto y Lexus ikigaikars.