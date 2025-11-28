El Liga Vasca 1 de voleibol del Ostadar recibe esta tarde la visita del Galdakao

M. C. lasarte-oria. Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:48 Comenta Compartir

Fin de semana de competición para los equipos de voleibol. En Liga Vasca 1, el Ostadar recibe en casa, hoy a las 18.00 horas, al Galdakao.

En Liga Vasca se ha cubierto el primer tercio de la temporada y el equipo de Primera se sitúa segundo en la clasificación, con 5 victorias y una derrota, cumpliendo ampliamente las expectativas de ser un equipo recién ascendido. En esta categoría, los dos primeros equipos clasificados participarán en un play off de zona norte para un posible ascenso a Liga Nacional.

En cuanto al resto de equipos, dentro de la Copa de Gipuzkoa, el cadete de rendimiento juega en Lasarte-Oria, a las 9.30 horas, ante Bera Bera. El de participación, por su parte, lo hará a las 13.00 horas, en La Salle Iru, ante el Suge Trebeak.