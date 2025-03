Los lasarteoriatarras forman una cadena humana «para denunciar la gravedad de la situación en el Ambulatorio»

María Cortés Martes, 25 de marzo 2025, 12:23 Comenta Compartir

Los vecinos de Lasarte-Oria no están dispuestos a olvidar el problema que viven en el Ambulatorio y, convocados nuevamente por la plataforma ciudadana LOOPA, volvieron a salir a la calle, esta vez formando una cadena humana, «para denunciar la gravísima situación que vivimos en el Ambulatorio de Lasarte-Oria». Se reunieron en las inmediaciones del Ambulatorio del municipio, y a pesar del mal tiempo, se unieron para formar una cadena hasta la plaza Okendo. Con una pancarta al inicio de la movilización, en la que se podía leer '¿Dónde están nuestros médicos?', los lasarteoriatarras llegaron hasta el Ayuntamiento, donde aprovecharon para leer un comunicado.

Sin poder dejar pasar lo sucedido en el Centro de Salud de Lasarte-Oria el pasado miércoles 19 de marzo, «día en el que solo hubo un médico en activo», desde LOOPA han querido señalar que «la gravedad de la situación es extrema y debería hacer saltar todas las alarmas», añadiendo que «en un pueblo con casi 20.000 habitantes solo haya un médico significa, no solo que no se está respetando el derecho básico a la salud; significa, simple y llanamente, que se está poniendo directamente en peligro la vida de la ciudadanía. Una simple coincidencia de dos casos de urgencia grave podría conducir muy fácilmente a un desenlace irremediable».

En la iniciativa miembros de la plataforma recordaron que «el pasado 18 de febrero solicitamos una reunión a la Dirección del Centro de Salud de Lasarte-Oria. Solicitud a la que nadie se ha dignado a responder. Una vez más, conscientes tal vez de la necesidad de ocultar la verdadera magnitud de la situación, los responsables de Osakidetza dan una significativa muestra de falta de transparencia ante la ciudadanía a la que se deben». Y es que están «en una situación de alerta roja, un situación de alto riesgo. Lo que sucedió el pasado miércoles se puede repetir en cualquier momento, con consecuencias dramáticas. Es por ello que tenemos que manifestar que la pasividad no sirve. La pasividad no nos sirve. La gravedad del momento exige reaccionar, actuar, responder. Eso es lo que, en la medida de nuestras posibilidades, intentamos hacer desde esta plataforma en defensa de una salud pública y de calidad. Y eso es lo que pedimos a las diferentes fuerzas políticas y sociales, cada cual desde su ámbito de actuación y poder de gestión. Petición que también trasladaron a los propios lasarteoriatarras, para que no dejéis de defender vuestros derechos y os movilicéis. Nos va en ello la vida», señalaron desde LOOPA.

Para concluir, y «sabiendo que hoy está prevista la reunión del alcalde Agustín Valdivia con la dirección de Osakidetza en Vitoria-Gazteiz», recuerdan lo que remitieron por correo electrónico el mismo miércoles al Consejero de Sanidad y a la Directora General de Osakidetza: 'ante las responsabilidades que se pudieran derivar de esta grave situación, conocida y denunciada formalmente, queden informadas públicamente los responsables correspondientes'.

Temas

salud

Osakidetza