Los lasarteoriatarras también en la Behobia

La Behobia-San Sebastián fue la gran protagonista este pasado domingo, con más de 25.000 corredores disfrutando de una de las pruebas más populares del entorno. Entre los participantes, además de los foráneos, también hubo representación lasarteoriatarra. Un grupo de ellos, como todos los años, se reunió en la estación del Topo y tras la fotografía tradicional, se montaron en el tren para llegar a Donostia.