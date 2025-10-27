June Agirrezabalaga y Juan Boyero se hicieron con las txapelas de la XXVIII Lasarte-Oria Bai!

María Cortés lasarte-oria. Lunes, 27 de octubre 2025, 20:23 Comenta Compartir

La jornada dominical dejó en Lasarte-Oria una exitosa celebración de la XXVIII edición de la Lasarte-Oria Bai! Kros Herrikoia sobre un recorrido de 10.000 metros. En la categoría femenina la más rápida fue la zarauztarra June Agirrezabalaga (36:52) y en la categoría masculina, el corredor más rápido fue el donostiarra Juan Boyerok (32:29). En total, finalizaron la carrera 781 personas, de un total de 835 inscritas.

Gran ambiente en el municipio el domingo por la mañana, entre corredores y vecinos que quisieron disfrutar de este clásico evento deportivo. Minutos antes del inicio de la prueba, corredores, organizadores y voluntarios guardaron un minuto de silencio por el reciente fallecimiento del lasarteoriatarra Fede Otaegi Fino, un asiduo corredor de esta prueba. Después bailaron el tradicional aurresku y comenzó la carrera.

Este año, el club Ostadar decidió ofrecer el dorsal número 1 a la iniciativa popular Lasarte-Oria Palestinarekin, por el trabajo solidario que realizan. Miembros de la agrupación cruzaron la meta, pero lo hicieron con el apoyo de decenas de ciudadanos que se sumaron al final del recorrido y portaron la bandera y entonaron cánticos a favor de Palestina.

En lo que a la competición se refiere, entre las mujeres, Agirrezabalaga logró un claro triunfo en la categoría femenina, recorriendo los diez kilómetros en cabeza de carrera. En meta, sacó 48 segundos a la segunda, Amagoia Iribar (37:40), y tercera fue la usurbildarra Irati Larrañaga (38:17), que no pudo mantener la segunda plaza que ocupó en muchos tramos de la carreta.

En la categoría masculina, la prueba no se decidió hasta los últimos 4 kilómetros. Hasta ese momento, un sexteto con tres corredores locales comandó la prueba, pero los lasarteoriatarras no pudieron seguir el ritmo y se fueron quedando atrás. Al final, el triunfo ha sido para el donostiarra Juan Boyero (32:29), el oriotarra Jokin Bellido (32:46) ha sido segundo a 17 segundos y el tolosarra Aitor Regillaga tercero (32:58).

El primer vecino de Lasarte-Oria en cruzar la meta fue Jon Presa (33:12) que fue cuarto en la clasificación. La primera lasarteoriatarra en completar el recorrido fue Amagoia Fernández de Lezea (40:10).

Ipar Martxa y Korrika Festa

Aunque no pudo celebrarse la carrera de patinadores, sí se disputó la quinta edición de la prueba de Marcha Nórdica sobre un recorrido de 5 kilómetros y con una participación de 38 personas. En cuanto a la clasificación de esta modalidad, en categoría femenina: Ainhoa Heredero (41:00), Marian Fonbellida (41:01) y Mari Jose Soroa (41:38). Y entre los hombres: Eneko Gallardo (38:18), Axier Baro (38:41)) y Josean Flores (43:47). Finalizada la prueba de los adultos, la XXIII edición de la Korrika Festa Txiki reunió a más de 700 escolares, que disfrutaron de un total de 16 pruebas.