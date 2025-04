José Luis Navarro volvió a la casa de cultura a presentar su colección de libros 'Retazos'

Varios meses después de presentar en la casa de cultura el ejemplar 'Dos libros lasartearra del siglo XVII', José Luis Navarro ha vuelto nuevamente ... a este espacio, esta vez, con la colección 'Retazo I, II, III y IV'. El historiador lasarteoritarra llegó en esta ocasión con la colección, compuesta por cuatro escritos, que recogen artículos de prensa y escritos sobre Lasarte-Oria hasta el siglo XX. El autor agradeció al Ayuntamiento la ayuda que le han brindado para poder sacarlos adelante y aseguró que lo ha hecho, «porque lo que no se escribe se olvida».

En el mes de enero, Navarro también protagonizó una sesión en la misma sala de la casa de cultura, pero en esa ocasión desgranó 'Dos libros lasartearras del siglo XVII', una reproducción de las dos obras escritas en el siglo XVII por D. Miguel de Oquendo y Molina en su residencia del Palacio-Torre de Lasarte, 'El héroe cántabro: Vida del Señor D. Antonio de Oquendo' y 'Vida de Santa Brígida, Princesa de Nericia', escrito en los años 1666 y 16676 respectivamente.

«En el desastre naval sucedido en la bahía de Cádiz en octubre del año 1663, un fuerte temporal hizo que las naves que formaban parte de la Escuadra del Cantábrico, mandadas por D. Miguel, zozobraran y fueran a pique, muriendo gran parte de la tripulación y perdiéndose la mayor parte de las embarcaciones. D. Miguel se salvó de puro milagro, pero abatido y desmoralizado, le solicitó al rey Felipe IV el permiso para abandonar la vida militar. Se retiró a su residencia en Lasarte-Oria, en lugar de hacerlo a su domicilio habitual donostiarra, por considerarlo lugar más apartado y apacible, donde se dedicó a la familia, a la lectura, a los negocios familiares, a la edificación del convento de las Brígidas en terrenos de su propiedad anexos al Palacio, y a la redacción de estos dos libros citados», destacó el autor.

El primero de ellos «es una obrita de escasamente una treintena de páginas, que está escrito con vistas a enaltecer la figura de su padre, el almirante donostiarra D. Antonio de Oquendo, y lo hace a través de las reseñas que el propio D. Antonio tiene documentadas de los diversos hechos bélicos por él protagonizados», explica Navarro.

El segundo, dedicado a Santa Brígida de Suecia, es una obra mucho más amplia, en el que describe aspectos de la vida de esta mujer. Madre de ocho hijos –entre ellos Santa Catalina de Suecia–, escritora, teóloga, filósofa, mística, visionaria, política, memorialista, religiosa y fundadora de la Orden del Santísimo Salvador –las Brígidas de Lasarte-Oria–, donde se habla de las profecías y revelaciones que tuvo y de sus visiones y conversaciones con Jesucristo, su madre María, el demonio, etc.».

En palabras de José Luis Navarro, «estas dos obras 'lasarteoriatarras' eran desconocidas en nuestro pueblo, por lo que me pareció interesante transcribirlas de internet, donde figuraban, y darlas a conocer con vistas a ponerlas al alcance de quienes pudieran estar interesadas en su conocimiento y pudieran, asimismo, figurar en la Biblioteca municipal de Lasarte-Oria, lugar en el que no podían faltar. He de advertir que la lectura de ambos libros no es nada fácil. No se trata de esa lectura de novelas que enganchan, que cuesta dejar de la mano, sino que su lectura requiere el retrotraerse un poco a la época en que fueron escritas, para darle un sentido a lo allí expresado. Principalmente, respecto al segundo, basado en el libro 'Revelaciones', escrito por la Santa en el siglo XIV, requiere una lectura lenta, de respeto hacia lo expuesto, vivencias de hace más de seiscientos años, y más en una época, la nuestra, de prácticamente total falta de fe y descreimiento hacia todo lo religioso. Asimismo, indicar que en la transcripción realizada he mantenido el texto tal y como figura en la obra del autor, respetando su sintaxis ortografía que pueden entrar en contradicción con nuestra actual forma de entender la gramática».