Jornadas 'Trabajando la convivencia' en Villa Mirentxu durante este mes Ares (ADLOP), Zaballos (PSE-EE), Antxordoki (PNV) y Barrio (EH Bildu) en la presentación. / TXEMA Organizado por Baketik, el Ayuntamiento y la Diputación se celebrarán los miércoles 16, 23 y 30 TXEMA VALLÉS LASARTE-ORIA. Viernes, 11 enero 2019, 00:27

De la mano de Baketik en colaboración con el Ayuntamiento y la Diputación se va n a celebrar durante este mes unas jornadas denominadas 'Bizikidetza lantzen'. El alcalde Jesús Zaballos y representantes de varios grupos municipales (EH Bildu, ADLOP y PNV) presentaron ayer en las dependencias municipales estas jornadas sobre convivencia que se celebrarán los miércoles 16, 23 y 30 de este mes y al que invitan a asistir a toda la ciudadanía. Zaballos estuvo acompañado de los portavoces Pablo Barrio (EH Bildu), David Ares (ADLOP) y Jon Antxorkoki (EAJ-PNV). Las jornadas que presentaron se enmarcan dentro del programa de Convivencia que apoya financieramente la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Hace varios años se constituyó la Mesa para la Convivencia en el Ayuntamiento de Lasarte-Oria. Si el año pasado dio como fruto el informe Una Memoria compartida, en esta ocasión quiere ofrecer a la ciudadanía una serie de jornadas para debatir diferentes aspectos de la convivencia empleando formatos variados. Todos los actos se realizarán en el salón de actos de Villa Mirentxu a las 19.30 horas, y serán bilingües, empleándose euskera y castellano.

El día 16 podremos disfrutar de la propuesta audiovisual escénica S(u/a) minetik bakera. De la ira / amargura a la paz es una obra audiovisual escénica, creada para ser interpretada por medio de una composición musical. Música, imágenes y referencias literarias acompañarán los sentimientos y pensamientos desencadenados en los duelos inducidos por dos asesinatos. Escucharemos los testimonios de dos mujeres mondragonesas que serán el eje de esta obra, y de forma intercalada dos narradores nos llevarán gradualmente en cuatro actos del dolor amargo y la ira la paz. Escrita y dirigida por Patxi Lurra. Con música de Mudoh. Narradores: Ana Galarraga e Imanol Epelde. Producida por Arteman Komunikazioa.

El día 23 será el turno del documental In dialogue, que relaciona el conflicto de Irlanda del Norte con el diálogo, y cuya sinopsis es: la profesora de filosofía Sira Abenoza cree que la mayor parte de los conflictos en la sociedad se deben a la falta de diálogo. Partiendo de esta premisa, en In Dialogue se desplaza a Irlanda del Norte para reunir en torno a la misma mesa a seis personas que vivieron el conflicto de Irlanda del Norte desde diferentes perspectivas: el ex miembro del IRA Michael Culbert, la en su día buscada figura republicana Eibhlin Glenholmes, el lealista Winston Irvine, el ex miembro paramilitar unionista Jackie McDonald, el exsoldado del Ejército británico Lee Lavis y Roger McCollum, ex policía de la Royal Ulster Constabulary. Juntos se embarcan en un ejercicio de diálogo que, en palabras de sus propios protagonistas, «es un camino hacia lo desconocido» y a la vez «es la única forma de construir la paz».

Mesa redonda

Por último, el día 30 se llevará a cabo la mesa redonda Juventud, Memoria y Transmisión, resaltando la necesidad de transmitir en la juventud la memoria de lo vivido y de cómo se ha de transmitir. Los ponentes serán: Iker Uson (trabajador social, especializado en paz y convivencia y autor del estudio 'Conocimiento y discursos de la población universitaria sobre terrorismo y vulneraciones de derechos humanos en Euskadi'. Instituto Pedro Arrupe. Universidad de Deusto), e Irene Gantxegi (doctora en Estudios Internacionales e Interculturales y técnica de paz y convivencia del Consejo de la Juventud de Euskadi).