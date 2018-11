Jornada negativa para los representantes locales del Eguzki de fútbol sala

Jornada negativa para los representantes locales del club Eguzki de fútbol sala, ya que ninguno de ellos -a excepción del equipo que milita en la Segunda División provincial, que no disputó jornada liguera- sacó resultados positivos ante sus respectivos rivales. El que más cerca lo tuvo fue el Clínica Dental Aldaz Eguzki, que solo pudo empatar (5-5) ante el Gaintxu AFT de Lezo, en un partido disputado en Maialen Chourraut kiroldegia.

El conjunto dirigido por Mikel Escribano y Javi Vecilla no mostró su mejor versión, con un conjunto en plena adaptación -algunos de los jugadores llevan poco tiempo jugando juntos- y le costó entrar en juego. Enfrente tuvieron un rival algo más rodado. De esta forma, el control del juego fue alterno y las ocasiones de gol se repartieron en ambas áreas. La clave del mismo estuvo en la segunda parte, cuando el equipo local que ganaba 2-1 perdió la oportunidad de rematar la faena cuando el equipo de Lezo se quedó con un jugador menos en cancha, por expulsión. Los 2 minutos en inferioridad no los aprovecharon y al final lo acusaron. Los de Lezo le dieron la vuelta al marcador y bien pudieron llevarse la victoria, si no fuera por la gran actuación del meta local Sergio Iñigo, que salvó a su equipo en varios lances claros de gol. Andoni Iturbe (2), Asier García, Jon Arocena y Álvaro Mendo fueron los autoresc de los tantos locales.

Clínica Dental Aldaz Eguzki: S. Iñigo; A. Iturbe, A. García, A. Varela, A. Mendo -quinteto inicial-; A. Barquero, J. Arocena, M. González y A. Altolagirre.

En la categoría sénior femenina el Garoa Taberna Eguzki y el Trintxerpe disputaron en el mismo escenario un partido muy competido. Aunque en varias fases del partido el conjunto portuario fue el claro dominador, el equipo local dirigido por Oscar García no bajó la guardia en ningún momento, y pese a ir perdiendo (0-1, m. 10) por un fuerte chut de su capitana Itziar Anza, lo intentó. En una rápida contra bien llevada por la pivote Lara Torinos, ella misma acertó a batir a la meta visitante, la también lasarteoriatarra Laura González. Al final Amaia Oiartzun resolvió el partido para el Trintxerpe con un bonito tanto.

Garoa Taberna Eguzki: A.I. Sobrino (H. Fernández); A. López de Turiso, A. Horrillo, Mª C. Martín, A. Etxaniz -quinteto inicial-; P. Aranzabal, R. Rodríguez, U. Sarasola, L. Torinos (1), I. De la Torre e I. Achanlandabaso. Otros resultados: Juv. masc.: Eskoriatza, 4; Bar Lasarte Eguzki, 2 . Cadete masc.: Balerdi harategia Eguzki, 1; Lauburu Ibarra, 2.