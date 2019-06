Jaiband de Zero Sette actuó en Urnieta Componentes de Jaiband de Zero Sette antes del concierto. / LÓPEZ TXEMA VALLÉS LASARTE-ORIA. Miércoles, 12 junio 2019, 00:19

Jaiband de Zero Sette Akordeoi Orkestra actuó en concierto el pasado fin de semana en Urnieta. Este grupo musical lasarteoriatarra, bajo la dirección de José Manuel Crespo, ofreció una bonita actuación en la plaza Zubitxo, junto al bar Guria, y que atrajo a numeroso público. Este concierto fue aplazado hace unas semanas, debido al mal tiempo, y en esta ocasión, pudieron mostrar su buen hacer en una de las terrazas típicas de la localidad vecina.

Los asistentes disfrutaron durante algo más de una hora de un programa con piezas de pop, rock y folk. Comenzaron con una pieza de Van Halen, 'Jump', y poco a poco fueron aumentando el ambiente, rematando la faena con la interpretación de 'Joe Cocker in Concert', 'Stevie Wonder Hit Colleton', 'You never can tell' y finalmente, 'Fiesta' de The Pogues.

A los acordeonistas les acompañaron Amaia Dorronsoro (piano), Markel Pérez (percusión) y Eneko Sota (técnico de sonido).