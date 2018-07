El grupo Peppermint Quartet ofreció un concierto en el parque de Tximistarreta Pavón, Morcillo, Azpiroz y Oiartzabal de Peppermint Quartet en plena actuación en Tximistarreta. / TXEMA Con esta actuación se inició el nuevo ciclo musical de 'Kultur Kale' que promueve Xpression! TXEMA VALLÉS LASARTE-ORIA. Martes, 10 julio 2018, 08:51

Con la llegada del verano se iniciaron en la localidad diferentes actividades culturales al aire libre. El departamento de Cultura del Ayuntamiento, en colaboración con el colectivo de promoción cultural Xpression!, inauguró el pasado sábado al atardecer un nuevo ciclo de conciertos musicales dentro de Kultur Kale Zikloa. En esta ocasión, y aprovechando que el tiempo acompañó con una tarde soleada, en el parque de Tximistarreta ante un público de todas las edades actuó el grupo Peppermint Quartet que ofreció durante una hora un bonito concierto.

Peppermint Quartet es un grupo de música fusión integrado por Ixak Oiartzabal (saxo y percusión), Aitor Pavón (guitarra), Gorka Azpiroz (bajo) y Javi Morcillo (batería), que nace en Donostia con la idea de mezclar diferentes estilos como Funk, Reggae, Bossa, Jazz, Blues...

Su variopinto repertorio se compuso de temas Blues como 'Alligator Boogaloo' (Lou Donaldson); temas Reggae como 'Swing Easy' (The Skatalites) y 'Calaveras y Diablitos' (Los Fabulosos Cadillacs); Afrobeat 'Water No Get Enemy' (Fela Kuti); temas Bossa-Samba como 'Zu Zara Egunkaria' (Su Ta Gar); temas Funky como 'Chameleon' (Herbie Hancock) y unas cuantas piezas sorpresas más interpretadas siempre desde una perspectiva de improvisación y juego.

Fue una bonita cita musical que anima a sus organizadores a seguir planificando nuevos conciertos. Para el próximo sábado está programado que el grupo zarauztarra Pig & Kiss ofrezca un concierto de música rock en el barrio de Atsobakar. Esperemos que el tiempo acompañe y la gente acuda al improvisado escenario de este concierto musical.