El grupo local Clasicox organizará el 16 de noviembre la primera concentración de coches clásicos de Lasarte-Oria El eventotendrá lugar en la plaza Andatza y contará con una exposición, juegos de scalextric y el desfile de vehículos

La plaza Andatza se convertirá en una gran exposición de coches clásicos en el evento que se celebrará el día 16 en este lugar del municipio. El concejal Txus Alonso, y varios miembros de la agrupación Clasicox se han dado cita precisamente en la plaza lasarteoriatarra para dar a conocer los detalles de esta primera edición. «Esperamos reunir a medio centenar de vehículos clásicos tanto coches como motos. Para que se les considere 'clásicos' deben tener más de 30 años de antigüedad», matizaban los responsables del evento.

Durante la presentación, Alonso, destacó que «la propuesta de Clasicox encaja perfectamente con la idea de impulsar actividades diversas, participativas y abiertas a toda la ciudadanía. Queremos que Lasarte-Oria sea un lugar donde las iniciativas vecinales encuentren apoyo institucional y puedan convertirse en eventos de referencia». Por eso, el Ayuntamiento colabora con la iniciativa con una aportación económica de 2.000 euros y con el apoyo técnico necesario para el desarrollo de la jornada.

En lo que respecta al programa de ese día, este arrancará sobre las diez de la mañana y se prolongará hasta la tarde. Uno de los miembros de la asociación, Oliver, destacó que «los vehículos llegarán a la plaza de Andatza entre las 10.00 y las 11.00 horas, horas en la que se realizará la recepción y se entregarán los credenciales a los vehículos participantes. La exposición se podrá ver hasta las 13.30 horas. Durante esas horas, habrá música en directo amenizada por dj Niko y circuitos de scalextric para niños, de 4 a 8 años, y de ahí en adelante. Antes de comer, cada participante cogerá su coche o moto y realiza el mítico recorrido del que fuera el antiguo Circuito de Lasarte, «uno de los símbolos del municipio y que forma parte de nuestra historia». Tras ello, los participantes comerán en el restaurante Jauregi de Hernani.

Inscripciones hasta el día 12

La inscripción será obligatoria para poder participar en el evento y podrá hacerse hasta el día 12. «Las personas interesadas deberán rellenar el formulario (https://forms.gle/MLpXhErmvNUhyho19). Sólo se permitirán inscripciones el mismo día si quedan plazas libres», concluyeron los organizadores.