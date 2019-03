El grupo Lan eta Lan se despide hoy en Manuel Lekuona kultur etxea Componentes del grupo Lan eta Lan, ayer en Kultur Etxea. / TXEMA Representarán la obra 'El sexo débil ha hecho gimnasia' a las 19.30 horas TXEMA VALLÉS LASARTE-ORIA. Jueves, 7 marzo 2019, 00:19

Han aprovechado una nueva cita anual con los actos reivindicativos del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para despedirse de los escenarios tras 21 años funcionando bajo la tutela de la EPA (Centro de Educación de Adultos). Se trata del grupo teatral Lan eta Lan que dirige la artista y directora de teatro Ana Miranda y que está compuesto por el ramillete de los fenómenos artistas aficionados Espe García, Adolfo Pérez, Domi Muñiz, Ludi Cuesta, Manolo Caballés, Manoli Fernández y Mª José Gonzalo.

Muy a pesar suyo -principalmente lo achacan «a una importante falta de relevo generacional»-, hoy dejarán de funcionar oficialmente como grupo, aunque como bien apunta alguno de ellos, como Adolfo Pérez, «seguiremos haciendo nuestros pinitos y colaborando en lo que se nos solicite». Ludi Cuesta, que es la componentes más veterana, comentaba ayer, con un poco de pena y nostalgia, «la verdad es que han sido unos años maravillosos y la mayoría de nosotros nos quedamos con el nivel de amistad que hemos logrado alcanzar. Por eso no desapareceremos del mapa. Seguiremos esporádicamente, y por supuesto, con nuestras citas para comer y cenar».

Dentro de los actos organizados por el Centro Cívico de la Mujer y el Ayuntamiento, con motivo del Día de la Mujer, este grupo Lan eta Lan del EPA representará hoy, a partir de las 19.30 horas (entrada 4 euros) en el auditorio de Manuel Lekuona kultur etxea, la obra de Enrique Jardiel Poncela 'El sexo débil ha hecho gimnasia', dirigido por Ana Miranda.

La propia directora comenta que será «una función de teatro con mucho humor y diversión con las vicisitudes sentimentales de una tía y sus sobrinas de la sociedad burguesa de mediados del siglo XIX, que acaban repitiéndose cien años más tarde en otra familia de las mismas características, donde las mujeres deciden pasar a la acción y no asumir su papel de víctimas. Destaca en la obra la comicidad de las situaciones planteadas».

En cuanto a la elección de esta obra para despedirse ante el público lasarteoriatarra, Miranda apunta que «para esta ocasión hemos buscado un tema que trate la evolución de las mujeres. Pero la elección de la obra ha sido una cosa del propio grupo. Se leen varias y luego entre todos elegimos cuál es la más acorde para llegar al espectador. La obra consta de dos partes y sobre todo supone emoción, mucha, porque concluye con un trabajo de muchos años».

Sobre lo que supone para el grupo esta última actuación, indica que «es una pena enorme. Son muchos los que han ido dejando de ensayar por diferentes motivos, y ahora entre tres o cuatro no podemos tirar de este proyecto teatral. Aunque no lo dejamos definitivamente, en cuanto a la preparación de una obra grande anualmente, seguiremos con actuaciones periódicas como el cuento de Navidad en las residencias de ancianos, etc... Porque la gente está dispuesta a echarte una mano en representaciones puntuales con obras más sencillas que ya se las saben».

Manolo Caballés también quiso intervenir para apuntar que «vamos ya siendo mayores y no hay por detrás otros que nos releven. Ese es el verdadero problema». Domi Muñiz aclara al respecto que «según mi opinión, el motivo no es que seamos mayores los que formamos Lan eta Lan, sino que nos hemos quedado bajo mínimos, porque la gente se las ve y se las desea para poder seguir ensayando. Porque aunque parezca que somos un grupo aficionado, la dedicación profesional ha sido durante todos estos años extrema».

Como colofón, Adolfo Pérez, finaliza animando al vecindario a acudir a ver la representación «porque para nosotros es muy importante sentirnos arropados. Y lo que puedo afirmar es que seguiremos dando guerra, pero más a nuestra manera».

Cena y concentración

Siguiendo con la programación del Día de la Mujer, hoy también contaremos con: 18.00 en la biblioteca de Kultur Etxea, cuentacuentos infantil (a partir de 5 años) con Sorgina Txirulina que contará 'Emakume paregabeak eta berdintasuna'. A las 21.30, en el Abend, tendrá lugar la tradicional cena popular. Hoy posiblemente en el Centro Cívico se podrán apuntar los interesados. Para mañana, 8 de marzo, está prevista la huelga feminista, y a las 12.00 horas en Okendo plaza tendrá lugar una concentración.