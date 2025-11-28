Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una cámara de seguridad capta la llegada de la Ertzaintza, a las 4.34 horas, aunque el reloj marca las 5.34. A la derecha de la imagen, el vecino de la caseta de al lado observa la dimensión de las llamas.
Incendio en Lasarte-Oria

«Me gritaba 'no puedo salir, no puedo salir', y creí que no escaparía del fuego»

Un varón de 38 años es ingresado en el hospital de Cruces tras sufrir quemaduras graves al incendiarse la caseta en la que vivía en una zona industrial de Lasarte-Oria

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

Lasarte-Oria

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:07

«Ha sido un susto terrible, pero al menos Jerome está vivo. He llegado a pensar que no iba a escapar del fuego, porque las ... llamas eran altísimas y al ser de madrugada no había nadie a quien pedir ayuda». Así relataba ayer por la mañana Aitor el incendio registrado en una zona industrial de Lasarte-Oria que calcinó la caseta cercana a la suya. En ella residía desde hace más de un año un varón de 38 años que sufrió heridas de gravedad, especialmente en sus manos y brazos, por lo que tuvo que ser evacuado a la unidad de altos quemados del hospital de Cruces.

