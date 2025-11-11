Fusión de danza contemporánea y clásica en el 'Ballet of Broadway'

María Cortés lasarte-oria. Martes, 11 de noviembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

Vuelve el buen ballet esta tarde al auditorio de la Casa de Cultura, en versión digital, dentro del Ciclo de Ópera-Ballet, organizado por el departamento de Cultura del Ayuntamiento de Lasarte-Oria en colaboración con Danok Kide. La cita será a las 19.00 horas.

«Después del buen sabor que nos dejó la ópera 'Rigoletto' hace unas semanas, esta vez nos vamos al ballet con el título 'Ballet of Broadway'. Es un trabajo diferente que combina el ballet clásico con el ballet moderno de la mano del coreógrafo Christopher Wheeldon», destacan desde Danok Kide.

Este espectáculo formó parte de la temporada de primavera de The Royal Ballet Opera House de Londres y estuvo en cartel del 9 al 27 de mayo del presente año.

Las piezas seleccionadas no son clásico puro en el sentido tradicional, sino que juegan con influencias musicales más modernas, incluso del jazz. En este espectáculo se incluyen cuatro piezas musicales: 'Fools Paradise' (2007) con música de Talbot, deslumbrante en su lirismo virtual, la primera de las muchas colaboraciones de Wheeldon con el compositor Joby Talbot. Siguen dos estrenos del Royal Ballet; 'The Two of Us', interpretada con las melancólicas canciones de Joni Mitchell, es un dúo de profunda intimidad y anhelo, y creado para el Fall for Dance Festival de Nueva York con los destacados bailarines estadounidenses, En esta ocasión será interpretada por la artista invitada principal Lauren Cuthbrtson y el bailarín principal Calvin Richardson; 'Us', es el segundo estreno del Royal Ballet, es un tierno dúo bailado por dos hombres, creado en el 2017 para los Ballet Boys; 'An American in Paris' cierra el programa un fragmento de la secuencia de ballet del musical de Broadway, especialmente ampliado para el Royal Ballet. Inspirada en la película homónima de 1951, Wheeldon adaptó la obra para el Teatro du Chatelet de París en 2014 y posteriormente en Broadway, donde se consagró como el coreógrafo más destacado de su generación.

El musical describe el floreciente romance entre un soldado estadounidense y una bailarina francesa. El fragmento de ballet es la versión de Wheeldon de una de las escenas más memorables de la película: una larga secuencia en la que los dos personajes centrales bailan por París, al son de las melodías de George Gershwin.

«No solo los solistas brillan. Se trata de un trabajo de conjunto. En el sentido de que no se disfrutaría viendo a los dos protagonistas bailando sin el color, la alegría y la vida con la que el baile de los danzantes del conjunto, llena el escenario y se mueve dentro de una escenografía también colorida. Un uso del color en los trajes y en la escenografía deslumbrantes. En cualquier caso, lo que sí recoge esta coreografía es la felicidad que se encuentra en la música de Gershwin», matizan desde Danok Kide, añadiendo que «Royal Ballet presenta 4 de sus coreografías, en las que, a pesar de la contemporaneidad, las puntas siguen estando en escena. Aunque es cierto que desaparecen los tutús y los ambientes palaciegos y predominan espacios vacíos o abstractos».

En definitiva, cuatro estupendas obras cortas que aúnan la sensualidad del ballet contemporáneo con la vitalidad del teatro musical. Cuatro creaciones que ponen de manifiesto la asombrosa diversidad coreográfica de Christopher Wheeldon, socio artístico de The Royal Ballet.