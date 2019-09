Feria de Stock el viernes y el sábado con nueve establecimientos Comerciantes y responsables municipales en la presentación de ayer de la Feria de Stock. / JUANFER Sacarán a la calle, acompañados de carpas, sus productos de la temporada primavera-verano JUAN F. MANJARRÉS LASARTE-ORIA. Martes, 3 septiembre 2019, 00:57

Imagine Jantzi Denda, Electricidad Arregui, Artesanía Inés Flores, Dulce Tentación, Zapatería Iturbe, Calzados Leder, Mercería Olmi, Mabel Moda y Alba Moda. Nueve establecimientos de la asociación Aterpea participarán el viernes y sábado en la Feria de Stock, sacando sus productos a la calle. Como en ocasiones anteriores, ayudados por el Ayuntamiento colocarán una carpa junto a sus establecimientos para intentar dar salida a los productos de la temporada primavera-verano que tienen en stock. Tal y como señalaban ayer desde la asociación de comerciantes, «no se traerán productos para esta campaña, si no que lo que se hará es sacar lo que se tiene en stock de la temporada que ahora termina», con la intención de hacer sitio e ir avanzando hacia la temporada otoño-invierno. Desde la asociación de comerciantes agradecen el apoyo tanto del Ayuntamiento como del Gobierno Vasco, que todos los años muestran su respaldo a una iniciativa que se engloba dentro de la programación de actividades recogidas hasta el mes de diciembre. Se trata de una iniciativa que se organiza todos los años y que suele contar con una buena respuesta por parte de la ciudadanía lasarteoriatarra. Más de una década lleva teniendo lugar esta feria, aunque no siempre ha tenido el mismo formato. En las últimas ediciones con el uso de una carpa delante de cada establecimiento, los productos de stock se sacan a la calle, repetando siempre el horario habitual del comercio. Las carpas son cedidas por el Ayuntamiento. Es una bonita forma de decir adiós a la temporada de verano y comenzar a pensar en clave de otoño. Los comerciantes participantes ayer en esta nueva edición de la Feria de Stock lo tenían muy claro: En este tipo de iniciativas es vital la climatología. «Esperemos que haga bueno por que si no es muy complicado que se acerque la gente. Afecta mucho en el devenir de la feria».