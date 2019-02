Éxito de las jornadas 'Trabajando la convivencia' en la Villa Mirentxu Mesa redonda. Uson y Gantxegi en la cita de la clausura. / TXEMA Iker Uson, de Baketik, valora «muy positivamente» el resultado de las mismas y su participación TXEMA VALLÉS Sábado, 2 febrero 2019, 01:13

Con una mesa redonda sobre 'Juventud, memoria y transmisión' en la que tomaron parte Iker Uson (trabajador social, especializado en paz y convivencia y autor del estudio 'Conocimiento y discursos de la población universitaria sobre terrorismo y vulneraciones de derechos humanos en Euskadi' del Instituto Pero Arrupe de la Universidad de Deusto), e Irene Gantxegi (doctora en Estudios Internacionales e Interculturales y técnica de paz y convivencia del Consejo de Juventud de Euskadi), concluyeron unas interesantes jornadas denominadas 'Trabajando la convivencia', que organizadas por Baketik en colaboración con el Ayuntamiento y la Diputación, se han celebrado durante tres semanas en las dependencias de Villa Mirentxu.

Según apuntó el propio Iker Uson, el estudio sobre la memoria efectuado por el sector juvenil «nos ha dado unos resultados satisfactorios que dan pie a tener esperanzas a que este proceso de paz pueda poco a poco dar los frutos deseados».

En lo que se refiere a las jornadas celebradas, el representante de Baketik apuntó que «de nuevo Lasarte-Oria ha respondido y se ha visto que parte del vecindario se ha interesado por la temática que se ha presentado en estas jornadas y donde ha habido representación política de muchos de los partidos del Ayuntamiento».

En esta ocasión las jornadas 'Trabajando la convivencia' contaron con tres citas. En la primera los asistentes pudieronipo disfrutar de la propuesta audiovisual 'S(u/a) minetik bakera. De la ira / amargura a la paz', una obra audiovisual escénica, creada para ser interpretada por medio de una composición musical. Música, imágenes y referencias literarias acompañaron los sentimientos y pensamientos desencadenados en los duelos inducidos por dos asesinatos. Se pudieron escuchar los testimonios de dos mujeres mondragonesas que fueron el eje de esta obra, y de forma intercalada dos narradores les llevaron gradualmente, en cuatro actos, del dolor amargo y la ira, a la paz. Escrita y dirigida por Patxi Lurra y música de Mudoh, Ana Galarraga e Imanol Epelde fueron sus narradores.

En la segunda cita le tocó el turno al documental 'In dialogue', que relacionaba el conflicto de Irlanda del Norte con el diálogo, y cuya sinopsis se basaba en una tesis de la profesora de filosofía Sira Abenoza, que afirmaba que la mayor parte de los conflictos en la sociedad se deben a la falta de diálogo. En 'In Dialogue' se desplaza a Irlanda del Norte para reunir en torno a la misma mesa a seis personas que vivieron el conflicto de Irlanda del Norte desde diferentes perspectivas: el ex miembro del IRA Michael Culbert, la en su día buscada figura republicana Eibhlin Glenholmes, el lealista Winston Irvine, el ex miembro paramilitar unionista Jackie McDonald, el ex soldado del Ejército británico Lee Lavis y Roger McCollum, ex policía de la Royal Ulster Constabulary. Juntos se embarcan en un ejercicio de diálogo denominado 'un camino hacia lo desconocido'.