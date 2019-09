El Euskaltegi municipal presenta para el nuevo curso importantes novedades Euskaltegi. Fachada del Euskaltegi con los responsables en sus aulas de Loidi Barren. / TXEMA El Ayuntamiento ha invertido 56.000 euros para mejoras y la creación de un aula para ejercicios de diálogos TXEMA VALLÉS LASARTE-ORIA. Martes, 10 septiembre 2019, 00:21

El Euskaltegi municipal de Loidi Barren se halla en plena campaña de matriculación para el curso 2019-20, cuyo lema es 'Euskararekin Match!'. Su director, Jexus Mari Asurabarrena, que recibió ayer la visita del concejal de Euskera, Jon Antxordoki, y del técnico del departamento, Iñaki Arruti, apuntó que «es una invitación a formar parte del mundo del euskera, tanto en su vertiente de uso cotidiano como instrumento de comunicación con la gente del entorno más cercano (familiares, amigos, compañeros de trabajo, conocidos...) como en lo que respecta al consumo y disfrute de lo que se produce en euskera (medios de comunicación, productos culturales, formación, entre otros). Y, ¡cómo no!, es también una invitación a la capacitación para el desempeño profesional en euskera mediante la consecución de los correspondientes perfiles lingüísticos, que, sin ninguna duda, amplían las posibilidades de inserción y de mejora en el mundo laboral».

Este año 2019, el Ayuntamiento, en su continua y decidida apuesta en aras de mejorar y modernizar el servicio del Euskaltegi municipal, ha realizado importantes inversiones. Antxordoki, al respecto comentó que «por una parte, se ha remodelado el aula de ordenadores para crear nuevos espacios de uso y disfrute de los alumnos, y, por otra, se han dotado todas las aulas de pantallas interactivas que aumentan la potencialidad y dinamismo de las clases».

Asurabarrena, quiso centrarse en el nuevo curso y recordó que «ya se están formando los grupos y es el momento idóneo para matricularse en el nivel y horario más conveniente para cada uno, ya que serán los grupos que se creen ahora los que funcionarán hasta junio. Una vez iniciado el curso, la única opción será incorporarse a los grupos que están en marcha, si hay plazas».

El director del centro también apuntó que «en un principio ofrecemos todos los niveles (desde cero hasta EGA o C1). Las clases pueden ser presenciales u on-line, y en ambas modalidades funcionamos con las metodologías y herramientas de las tecnologías de la información y comunicación más avanzadas. Aunque se aprenda en grupo, el seguimiento del proceso de aprendizaje es muy personalizado».

Debido a la dificultad de conciliación con las obligaciones cotidianas (familia, trabajo, estudios...), Asurabarrena comentó que «somos muy conscientes del esfuerzo que realiza el alumno para dedicar al aprendizaje del euskera una parte de su precioso tiempo. Por eso, para que tenga más oportunidades, se puede asistir al curso por turnos en todos los niveles».

En lo económico, las ayudas que concede el Ayuntamiento son muy importantes. Antxordoki recordó que «estando empadronado en Lasarte-Oria, con asistir al 85% de las clases, al final del curso se devuelve el 85% del importe de la matrícula. 10 horas de clase semanales pueden salir por 2 euros (una semana de clases por lo que cuesta un pintxopote). Si se está empadronado en otro municipio, todos conceden ayudas aunque se estudie en uno distinto al propio. Por otra parte, para el pago de la matrícula, existe la posibilidad de pagarla en 10 cuotas, sin recargo alguno, siempre y cuando la matrícula se realice dentro del período de matriculación».

En cuanto a coste de las mejoras efectuadas durante este verano en el Euskaltegi, el concejal de Euskera apuntó que «Se ha colocado un nuevo equipamiento en todas las aulas, con pizarras digitales y televisiones, con un coste de 18.000 euros. También se ha creado un aula para ejercicios de conversación y trabajos individualizados, por 14.000 euros. Sobre lo previsto queda la renovación de las puertas, con un presupuesto de 24.000 euros, que se llevará a cabo a finales de año».

El director del Euskaltegi, para finalizar comentó que para acceder al centro es muy fácil. «Nos encontramos en pleno centro, al lado del Polideportivo y encima del Centro de Salud. Tanto las paradas de tren y autobús, como los accesos por la autovía están muy cerca. Por lo tanto, animo a todos a matricularse ya que encontrarán un grupo humano (profesores y compañeros) que les apoyarán y ayudarán en todo momento para que consigan todos sus objetivos y más. No en vano, muchos de nuestros alumnos nos manifiestan que 'no solo he aprendido euskera, he aprendido muchas más cosas'. Si precisan de más información, no duden en ponerte en contacto con nosotros llamando al teléfono del Euskaltegi (943.36 1621) ó enviando un e-mail al correo euskaltegia@lasarte-oria.eus».