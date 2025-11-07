El equipo Beltzak de Primera División de Liga Vasca se desplaza este sábado a Durango para jugar contra el siempre difícil equipo local

Lasarte-OriaEl equipo Beltzak de Primera División de Liga Vasca se desplaza este sábado a Durango para jugar contra el siempre difícil equipo local
El Diario Vasco
Lasarte-Oria.
Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:12
La jugadora lasarteoriatarra Aitana Lazkano, que milita en el Gipuzkoa Sortzen femenino, participó recientemente en el partido que enfrentó a las selecciones de Euskadi ... y Cataluña en el Asti. En esta primera jornada del CESA, el conjunto vasco no pudo ante el catalán y perdió 0-36.
Partidos
Para este fin de semana, los equipos de rugby de Beltzak tendrán por delante diversos partidos. Descansa el conjunto DHB Nacional, pero la pasada jornada recibió la visita del Oviedo, al que se impuso con un rotundo 57-17.
En lo que respecta al resto de equipos, el sénior de Primera División de Liga Vasca se desplaza este sábado a Durango para jugar con el siempre difícil equipo local, a las 16.30 horas. A la misma hora, pero en Asti, el equipo de Segunda División de Liga Vasca se enfrentará al conjunto Atlético de San Sebastián/Mutriku. El pasado fin de semana, este equipo jugó en Vitoria contra el Gaztedi, logrando la victoria con un resultado de 12-16.
En cuanto a los equipos sub-16 y sub-18, mañana domingo visitarán Fadura para jugar ante el Getxo.
