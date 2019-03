EMOTIVA DESPEDIDA A CHOURRAUT EN ILLARRALTSUETA Viernes, 29 marzo 2019, 00:14

Ayer al atardecer, en el cementerio de Illarraltsueta y con presencia de familiares, amigos y numerosos vecinos, tuvo lugar el acto de despedida de Iñaki Chourraut, aita de la campeona olímpica local Maialen Chourraut, que falleció repentinamente el pasado lunes en Barcelona. En él intervinieron un amigo navarro, sus sobrinos y Maialen que agradeció «el cariño recibido». El acto finalizó con música de Pink Floyd y su canción preferida 'Wish You Were Here'.