El Eguzki Arkupe Rehabilitaciones de División de Honor jugará hoy ante Gaintxu en el polideportivo Bekoerrota

El Eguzki Ventanas ISU Leihoak juega hoy en el polideportivo.

Lasarte

El Diario Vasco

lasarte-oria.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:35

Nueva jornada liguera para los equipos locales de fútbol-sala del Eguzki. El División de Honor Eguzki Arkupe Rehabilitaciones se medirá hoy, a las 21.20 horas, al Gaintxu, en el polideportivo Bekoerrota. El Primera Regional Eguzki Ventanas ISU Leihoak, por su parte, recibirá hoy en casa, a las 20.50 horas, la visita del Anoeta B.

En cuanto al resto, el Juvenil Eguzki Taller Lekuona se enfrentará mañana, 13.00 horas, al Lauburu Ibarra, en Belabieta. El Cadete Eguzki Bar Escalerilla, jugará mañana en casa, a las 11.30 horas, ante Samaniego Orixe Tolosala Ikatza. En infantiles, el Eguzki Bar Patricio se mide en Michelín mañana al Laskorain ikastola, a las 12.30 horas. El Eguzki Andatza Taberna lo hará el domingo, a las 09.30 horas, ante Aloña Mendi, en Zubikoa.

