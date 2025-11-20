El documental 'Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako' se proyecta este viernes

Los lasarteoriatarras podrán disfrutar esta tarde de la proyección del documental 'Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako', una obra que pretende dar a conocer la ... figura y el legado artístico de Lurdes Iriondo, una de las mujeres más influyentes en la historia reciente de la cultura vasca.

Llega de la mano de Okendo Zinema Taldea, a las 20.00 horas, en el auditorio de la Casa de Cultura. Para los que no puedan acercarse hoy, habrá un segundo pase este domingo, día 23, a las 19.30 horas. En ambos casos, las entradas tendrán un coste de 6 euros. Las proyecciones serán en versión original, con subtítulos en castellano.

Se presentó la proyección de este trabajo recientemente en la propia Casa de Cultura y contó con la presencia de la directora Inge Mendioroz, que destacó que «es un placer poder proyectarla aquí, por la idea surgió precisamente hace unos años en Lasarte-Oria». Estuvo acompañada por la concejal de Cultura, Ainara Elicechea, que quiso destacar la relevancia de acercar al público local proyectos culturales que ponen en valor figuras femeninas que marcaron una época.

El documental, creado por la directora Inge Mendioroz y la guionista lasarteoritarra Idoia Garzes, invita a descubrir la trayectoria de una artista pionera que supo combinar emoción, identidad y compromiso social. A través de imágenes inéditas y testimonios cercanos, 'Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako' ofrece una mirada honesta y actual sobre una figura imprescindible en la historia reciente de la cultura vasca. «Lurdes Iriondo fue una mujer valiente y comprometida, que con su voz ayudó a transformar la música vasca y a reivindicar el euskera como lengua de creación y expresión. Este documental es también un homenaje a todas las mujeres que, como ella, abrieron caminos en la cultura de nuestro país», destacó Mendioroz.

La edil de Cultura agradeció a Mendioroz y Garzes «su trabajo», así como su «sensibilidad y compromiso con la cultura vasca».

Un estreno de lujo

'Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako' llega este fin de semana a Lasarte-Oria, pero tuvo un estreno de lujo en el pasado Festival Internacional de Cine de San Sebastián. «Estamos muy contentas con la acogida que ha tenido este trabajo y con el camino que está recorriendo. También se está proyectando en Iparralde y recientemente nos otorgaron el Premio de la Cultura Vasca Baiona Hiria que concede anualmente Eusko Ikaskuntza», explicó la directora del documental.

Al pase de esta tarde, a las 20.00 horas en el auditorio de la casa de cultura, acudirán tanto Inge Mendioroz como Idoia Garzes para hablar con el público asistente una vez finalizada la proyección. «Si tienen preguntas, las responderemos con gusto también», aseguró Mendioroz.

Sobre el documental, Inge quiso contar que «el proyecto surgió hace tres o cuatro años cuando me puso en contacto con Idoia. Tras investigar sobre Lurdes y comprobar que había algo o mucho que contar empezamos a recopilar y movernos», añadiendo que «lo que vimos desde un inicio es que todo lo que se había contado sobre Iriondo estaba narrado con una constante repetición de clichés de los tiempos franquistas: una chica joven, cándida, con imágenes en blanco y negro y siempre conectada con la trayectoria del grupo Ez Dok Amairu. Pero Lurdes era mucho más. Iriondo tenía ya una trayectoria musical y cultural cuando formó parte de la agrupación, siendo la figura más conocida del grupo. Pero además, realizó un gran trabajo no sólo en la música, sino también en otros campos culturales, como el teatro o la literatura, con varias publicaciones dirigidas al público infantil». El proceso no ha sido fácil, «ya que existía muy poco material sobre Lurdes. No fue una mujer de conceder entrevistas para medios audiovisuales y en Ez Dok Amairu tampoco se grababan sus actuaciones. No hay casi imágenes y hemos tenido que buscar y trabajar mucho en este sentido», concluyó la directora.