Destacada participación local en el inicio de la Semana Grande hípica 'Fuenteesteis' (segunda) y 'New Bareliere' (tercera), en julio. / TXEMA En el gran premio Hotel María Cristina (yeguas) 'Fuenteesteis' y 'New Bareliere' son las apuestas locales TXEMA VALLÉS LASARTE-ORIA. Domingo, 11 agosto 2019, 00:31

La Semana Grande hípica arranca esta tarde a las 17.30 horas y lo hace con el gran premio Hotel María Cristina (categoría B), que reunirá a las mejores yeguas del momento en la última carrera de la jornada. Sobre la distancia de 2.220 metros serán catorce las ejemplares que lucharán por un premio de 18.000 euros más trofeo. A priori destacan la nueva adquisición de la cuadra del Marqués de Miraflores 'Most Empowered' (R. Sousa), que permite a su preparador, Mauri Delcher, volver a soñar con éxitos pasados en dicha prueba con yeguas de la talla de las 'Kantia', 'Jacira', 'Baldoria' y 'Narya'. Como principales rivales aparecen la temible 'Udalla' (C. Cadel) de la cuadra Bering y la pupila del donostiarra Guillermo Arizkorreta 'New Bareliere' (M. Foulon).

Por parte local, destaca la todoterreno 'Fuenteesteis' (A. Werlé) que prepara Ramón Avial para la cuadra Rober, y que viene de ser quinta en el premio La Teste, una preparatoria de la Copa de Oro, sobre la misma distancia, y segunda en el premio San Sebastián Turismo (yeguas), superando a alguna rival de la prueba de hoy. Ángel Imaz también pondrá en liza a 'New Bareliere' (J. Martín), y Arizkorreta a 'Ategorrieta' (J.L. Martínez) y 'Briscola' (V. Janacek).

La jornada se iniciará con el premio Cría Nacional - Rochebrune (Nacionales) sobre 1.600 metros y ocho participantes. Arizkorreta presenta al favorito 'Tazones' (V. Janacek), y J.P. Espinosa a los ejemplares de la yeguada Militar 'Pilar' (N. de Julián) y 'Porto' (A.J. Greterol). En cuarto lugar se correrá el hándicap, premio BMW Lurauto (2.000 metros), con presencia local: 'Curillines (Valenzuela), 'Capea' (Werlé) y 'Tarfa' (A. Sánchez M.).

Poule en Alamandegi

Un año más y en vísperas de la celebración de la Copa de Oro en el Hipódromo, el miércoles a las 21.30 horas tendrá lugar la cena poule en Alamandegi jatetxea de Zubieta, regentado por Xabier Zurutuza.