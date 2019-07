Despedida de los Sanpedros, a tope La comparsa de Gigantes y Cabezudos de Lozet sigue amenizando el ambiente. / FOTOS TXEMA Las exhibiciones de baile en línea y de pala en silla de ruedas dieron paso al Circ about it, Caroli, ... | TXEMA VALLÉS LASARTE-ORIA. Martes, 2 julio 2019, 00:20

Las fiestas patronales de San Pedro cantaron ayer su particular 'Pobre de mí' y lo hicieron con actos interesantes que atrajeron en algunos de los casos gran asistencia de público. Uno de estos fue la exhibición de baile en línea protagonizado por el grupo del Hogar del Jubilado Biyak Bat. Durante casi 45 minutos el cerca de medio centenar de bailarines, la mayoría mujeres, hizo disfrutar en Okendo plaza de una animada sesión, destacando una de las piezas castizas con abanicos con la que comenzaron y clausuraron su actuación. Al término de la misma, los componentes del grupo obsequiaron a su profesora, Mertxe Filgueira, con un bonito centro de flores, como agradecimiento a su labor. También en el frontón de Loidi Barren tuvo lugar una novedosa exhibición de pala en silla de ruedas, en la que uno de los cuatro deportistas participantes fue el lasarteoriatarra Matarranz.

Entre los actos que todavía muchos de los vecinos mantienen en su retina fue la actuación de monólogos humorísticos a cargo de José Campoy y el lasarteoriatarra Mikel Bermejo, que abarrotó la calle peatonal Andapa. El artista local redondeó la faena con una destacada actuación que fue muy reconocida por el respetable. El escenario de Andapa ha sido uno de los puntos festivos que más público ha congregado con actos destacados como las sesiones humorísticas de los televisivos BocaBeats y los anteriormente reseñados, y el grupo de jotas Alma Navarra, que también dejó buen sabor de boca.

Si en la noche de 'gaupasa' se superaron las expectativas de público en las calles, la noche del domingo con la llegada de un ligero xirimiri, acortó esta afluencia en gran medida. Tras los animados toros de fuego que han tenido una enorme aceptación -sobre todo del sector juvenil-, el concierto de las chicas de Optika dio paso Liher y al Dj Ixter, pero con menor número de seguidores que en jornadas anteriores.

Los niños pudieron disfrutar del parque instalado en Andatza plaza y también se dieron unas carreras delante de los cabezudos de Lozet, siempre bajo los acordes musicales de Gauerdi. Las acrobacias del trío leonés Circ About it, Caroli y la banda The Mickensy´s prepararon la recta final a los espectáculos de fuego y actuaciones musicales nocturnas.