El departamento de Euskera municipal organiza los Udako Txokoak del verano Cartel. Jon Antxordoki y técnicos de los txokos con el cartel. / TXEMA Del lunes 25 al viernes 29 se podrán inscribir en las dos modalidades (3 ó 4 horas) de julio y agosto TXEMA VALLÉS LASARTE-ORIA. Miércoles, 20 marzo 2019, 00:24

El próximo lunes se abre el plazo para que los interesados apunten a sus hijos en los Udako Txokoak, que un año más organiza el departamento de Euskera municipal. De nuevo, ofrecerán dos turnos, uno en julio y el otro en agosto. En cada turno habrá la posibilidad de matricularse en una de las dos modalidades: 3 horas o 4 horas. El plazo para matricularse finalizará el viernes 29 y se podrá cumplimentar on-line o presencialmente.

Tal y como ha informado Jon Antxordoki, presidente de la Comisión de Euskera del Ayuntamiento, «los Udako Txokoak organizados por el ayuntamiento ofrecerán dos turnos, uno en julio y el otro en agosto. En cada turno habrá la posibilidad de matricularse en una de las dos modalidades que contará el servicio: 3 horas (de 10.00 a 13.00 horas) ó 4 horas (de 09.00 a 13.00 horas). En el caso de los niños y niñas de Educación Infantil, el precio de la modalidad de 3 horas es de 102,00 euros y el de 4 horas de 137,00 euros. En el caso de Educación Primaria, también serán los mismos precios para los que estén abonados en el polideportivo municipal y en el caso de los no abonados, los precios serán de 117,60 euros para la modalidad de 3 horas y 152,60 para la de 4 horas».

Presencial u on-line

La matrícula se podrá cumplimentar on-line (http://cl.sport-madness.com/udakotxokoak/ ) o presencialmente, para lo cual se deberá personar dichos días, de 11.00 a 13.00 ó de 17.00 a 19.00 horas, en la oficina que para dicho objetivo se ha habilitado en la planta baja de Mercero Gunea.

En principio se ofrecerán 450 plazas y será el orden de matriculación el criterio para la adjudicación de plazas. Tendrán preferencia los niños y las niñas que estén empadronados en Lasarte-Oria. A pesar de no estar empadronados en Lasarte-Oria, también podrán matricularse los niños y niñas que hayan realizado el curso previo al verano en algún centro escolar de Lasarte-Oria. Finalmente, en el caso de que queden plazas vacantes, también podrán matricularse las niñas y los niños que no estén empadronadas en Lasarte-Oria y que no estén matriculados en ningún centro escolar del municipio.

Bonificaciones

Las personas receptoras de las Ayudas de Emergencia Social se beneficiarán de las mismas bonificaciones (del 25% al 100%) que las que gozan en los demás servicios municipales. Por otra parte, en los casos en que se matricule a más de una hija o hijo, también tendrán la posibilidad de recibir una bonificación (del 10%, si se matriculan 2; del 30% si se matriculan 3, y del 50% si se matriculan 4 o más), siempre que la base imponible, a efectos de la declaración del IRPF de la unidad familiar no supere en cuatro veces el importe anual del Indicador Público de Renta de efectos múltiples -IPREM- (< 30.119,04 euros).

Los Udako Txokoak se desarrollarán en los edificios Garaikoetxea y Sasoeta. Para más información, dirigirse a la oficina situada en Mercero Gunea o llamar al Servicio de Euskera o al teléfono 644.533270.