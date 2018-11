Cruz Roja local se renueva y lanza una campaña de captación de voluntarios Ambulancia. Velado e Izagirre abren la puerta de la ambulancia para ver lo que hacen. / TXEMA Josune Velado y Aitor Izagirre, responsables de área, tienen su eslogan para la nueva campaña: 'Ayúdanos a ayudar' TXEMA VALLÉS LASARTE-ORIA. Domingo, 4 noviembre 2018, 01:15

La base de la asamblea local de Cruz Roja, cuya sede se encuentra en la planta baja de Adarra, 1, se encuentra en plena fase de renovación. Los jóvenes lasarteoriatarras Josune Velado (27 años) y Aitor Izagirre (23 años) lideran un amplio grupo de voluntarios -alrededor de 30- que comanda el responsable y también lasarteoriatarra Anartz Etxarri.

Desde esta base se sigue realizando una gran labor social y sanitaria y se quiere ampliar mediante servicios preventivos. Según Izagirre, en estos momentos, Cruz Roja Lasarte-Oria «la componemos alrededor de 30 voluntarios que atendemos la asistencia sanitaria o servicios sociales, como otras actividades que son formación, captación, participación en la ciudadanía... Por sectores, en cuanto a la asistencia sanitaria, realizamos servicios preventivos (cubrir actividades como partidos de fútbol, carreras de caballos...) y el año pasado llevamos a cabo casi 200 servicios en la zona. Luego colaboramos con diversos eventos como La Behobia-San Sebastián, atendiendo a los atletas».

En cuanto al funcionamiento de la base, Josune Velado comenta que «como máximo responsable está Anartz Etxarri y luego, como responsables de cada departamento, que entre todos forman el Comité local, que es el que toma las decisiones. Aitor Izagirre es el responsable de Incidencias y lleva el departamento de Comunicaciones, Iraitz Etxarri es el Asuntos Sociales y yo que me encargo del área de Formación»,

Una de las tareas que lleva Velado es la Formación y comenta que «procuramos hacer diversos cursillos gratuitos destinados a la ciudadanía. En centros comerciales nos dedicamos un día entero a dar formación de Primeros Auxilios y de Iniciación DEA-desfibriladores. Entendemos que cada día es más importante formar a la gente porque son los que diariamente se pueden encontrar con situaciones en las que, actuando, pueden salvar vidas»

En cuanto al nivel de participación en la asamblea local, se encuentran en plena fase de captación de voluntarios. Velasco es consciente de que siempre se necesitan voluntarios. «La verdad es que siempre estamos faltos de gente. Nosotros somos una asamblea pequeña, con 30 voluntarios, que vamos sacando las cosas con mucho esfuerzo. Si tuviéramos más gente podríamos sacar adelante muchos más proyectos».

Para optar a formar parte de esta asamblea de Cruz Roja no hace falta ningún requisito. Como bien comenta Izagirre «sólo se necesita que la gente acuda con ganar de ayudar, por eso el eslogan de la campaña de captación no es otro que el de 'Ayúdanos a ayudar'. Para los que acudan ofertaremos un curso de formación de servicios preventivos y asistencia sanitaria, específico de Cruz Roja, de 100 horas de duración y que es totalmente gratuito. Y no exigimos ningún tipo de perfil. Sí es verdad que estamos más centrados en la captación de gente joven, pero de cualquier perfil. Pueden ser administrativos, profesionales, cocineros...».

Velado va más allá, en cuanto a las tareas del voluntario. «En un principio entramos bajo el área de Socorro y Emergencias y poco a poco, como esto es una pequeña familia, terminas haciendo proyectos de Social y demás tareas. La verdad es que en el grupo existe un gran ambiente y al final es como si fuéramos una cuadrilla en la que compartimos todos y, al llevarnos bien, las tareas las ejercitamos con más alegría. La verdad es que como pasamos muchas horas juntos, sobre todo los fines de semana, es como si el servicio lo hiciésemos los amigos».

Por último, para todos los interesados decir que se pueden poner en contacto llamando al 943.222222 o enviando un email a: voluntariadogipuzkoa@cruzroja.es.