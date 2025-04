Consulta popular, el domingo

TXEMA VALLÉS LASARTE-ORIA. Viernes, 23 de abril 2021, 00:30 Comenta Compartir

El próximo domingo se va llevar a cabo en la localidad la primera consulta popular, en la que se preguntará al vecindario qué hacer con los actuales contenedores soterrados. El Ayuntamiento entiende que la situación actual de estos contenedores requiere una intervención definitiva en el sentido bien de mantenerlos, asumiendo el coste de su mantenimiento anual, o bien de suprimirlos, pasando a colocar todos los contenedores de recogida de residuos urbanos en superficie.

El Ayuntamiento anima al vecindario a que acuda a votar y recuerda que el resultado de la consulta será vinculante siempre que voten al menos el 30% de las personas censadas antes del pasado domingo.

Programa de votación

En horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas se podrá votar en cualquier mesa habilitada para ello, independientemente del barrio dónde se resida. Las mesas estarán instaladas en: Ayuntamiento, Casa de Cultura, Villa Mirentxu, Pabellón municipal de kale Nagusia, Gazteleku de Sasoeta y oficina de Basaundi.

En cuanto a los que pueden participar, decir que podrán hacerlo las personas mayores de 18 años, en el momento de la votación, empadronadas en Lasarte-Oria a fecha 18 de abril, que es cuando se cerrará el censo para poder participar en la consulta.

La pregunta será muy sencilla: ¿Qué debe hacer el Ayuntamiento con los actuales contenedores soterrados?: mantenerlos o suprimirlos.

Posicionamiento de EH Bildu

Con respecto a esta consulta popular, EH Bildu comenta que «no responde adecuadamente a la problemática de los residuos que tenemos en el municipio: tenemos un problema con los contenedores soterrados en este municipio, pero es evidente que el problema real que tenemos en el municipio es la baja tasa de reciclaje, que no llega al 50%. Por tanto, el Ayuntamiento debe abordar este problema».

Por ello, EH Bildu considera imprescindible implantar un sistema que «garantice una tasa mínima de reciclaje del 60%. El tipo de sistema debería decidirlo toda la ciudadanía y el proceso participativo y la consulta ciudadana se debería realizar respecto a eso. Básicamente, el modelo de sistema que queremos en Lasarte-Oria para nuestro pueblo es lo que debe decidir la ciudadanía».

La decisión de mantener o sustituir los actuales contenedores subterráneos, según EH Bildu «es totalmente técnica. El informe técnico deja claro que el modelo de los contenedores subterráneos no es eficaz, el mantenimiento es muy caro, es una fuente de suciedad y contaminación, y no es adecuado para garantizar el reciclaje. Nos parece lamentable que una herramienta tan valiosa e importante como la consulta se utilice para encauzar cuestiones técnicas y no para hacer frente a un problema profundo: la baja tasa de recogida».

Por ello, según este grupo abertzale «votaremos a favor de los contenedores de superficie, En todo caso, solicitamos al gobierno municipal que se compromete a implantar un sistema que garantice una tasa mínima de reciclaje del 60 %, mediante una consulta ciudadana y la participación de toda la ciudadanía para decidir qué sistema implantar.

Aire Garbia, al respecto comenta que «se trata de un falso dilema, porque, tal y como ha puesto en evidencia la experiencia y han corroborado los técnicos, los contenedores soterrados, si al principio pudieron tener alguna ventaja de tipo estético, hace ya muchos años que la perdieron y se han revelado como una fuente inagotable de problemas. Sufren averías constantes (de hecho, más de la mitad está fuera de servicio), constituyen un paraíso para las ratas, producen lixiviados que contaminan las aguas, dificultan la separación de los residuos e incluso complican el servicio de recogida. Pero más elocuente que cualquier cosa que al respecto podamos decir es el informe presentado por los técnicos, municipales y no municipales, que puede consultarse aquí. Recomendamos su lectura antes de votar. No se apuren, es breve y, en todo caso, siempre pueden ir directamente a la conclusión».

Para este colectivo, en caso de que el Ayuntamiento decidiera mantenerlos «seguirían estando rodeados de contenedores en superficie, porque fueron diseñados sin tener en cuenta las necesidades de la recogida selectiva actualmente en vigor. De hecho, hace ya mucho tiempo que el servicio se basa en los contenedores en superficie».