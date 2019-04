Concierto coral de Alboka y Laroc de Vilafranca del Penedés en las Brígidas Concierto. Momento de la actuación de la coral catalana. / TXEMA La coral catalana, dirigida por Juditt Camprubi i Roig, devolvió la visita efectuada por los lasarteoriatarras en julio TXEMA VALLÉS LASARTE-ORIA. Martes, 9 abril 2019, 00:28

La capilla del Convento de las RR.MM. Brígidas -repleta de público-, fue escenario el pasado fin de semana de un concierto coral con la actuación de las corales Laroc de Vilafranca de Penedés y la local Alboka abesbatza, como parte del hermanamiento entre ambos grupos. En julio pasado fueron los lasarteoriatarras los que visitaron tierras catalanas y en esta ocasión, los de Vilafranca de Penedés les devolvieron la visita y aprovecharon para ampliar los lazos de amistad existentes entre sus componente y de paso, aprovecharon para efectuar una visita turística por diversos rincones de Gipuzkoa.

El concierto lo inició Alboka abesbatza bajo la dirección de Montse Latorre e interpretó tres obras variadas: 'That lonesome road' de James Taylor con arreglos de Simon Carrington, 'Itsasoa laino dago' de A, Lesbordes, y 'Maiteak galdegin zautan' (canción popular con arreglos de Javier Busto).

Posteriormente, los coralistas catalanes de Laroc, con Judith Camprubí i Roig, a la cabeza, se colocaron ante el altar de las Brígidas para interpretar un bonito repertorio. La propia directora comentó, antes de iniciar la actuación, que el propósito del grupo con el repertorio que presentaban era el de «pasarlo bien, y espero que los que estáis aquí lo paséis también bien escuchando nuestras canciones».

También les acompañaron Anna Nogués y Albert Tort, al piano, y Dàmaris Nogués, con su saxofón. Sus obras fueron muy pegadizas y comenzaron con 'Yonder come Day' (una obra tradicional de las Islas de Georgia). Luego, deleitaron al público con obras de la talla de 'Let me wait four you' de Brazil Meade y ´New York, New York´de John Kander y Fred Ebb con arreglos de Frank Metid. Como plato fuerte de su actuación dejaron para el final la interpretación de 'The Rain song' de Mark Growden y 'Bonse Aba' (tradicional canción de Zambia con arreglos de Víctor C. Johnson) que fue del gusto de los asistentes que les dedicaron una larga ovación.

El concierto lo clausuraron ambas corales que interpretaron 'Muntanyes de Canigó' de Nadal Puig y 'Kantuz' de A. Lesbordes, que fueron dirigidas por ambas directoras. El respetable supo valorar la calidad del espectáculo vivido durante más de hora y cuarto y les dedicó al final una larga ovación.