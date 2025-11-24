Concentración y sesión literaria dentro de la programación del 25N

El Ayuntamiento continúa con su programación, en colaboración con asociaciones y agentes locales, con motivo del 25N. Una amplia agenda de actividades que se ... desarrollará todavía hasta el 29 de noviembre, aunque hoy será la jornada central. La concentración ciudadana está prevista para este mediodía, a las 12.00 horas, en la plaza Okendo y la sesión literaria 'Hetero' con la escritora Uxue Alberdi y la dinamizadora Aintzane Usandizaga tendrá lugar a las seis de la tarde en la sala Antonio Mercero.

Desde el Movimiento Feminista también han organizado varios actos, como la manifestación de esta tarde a las 19.00 horas, desde Okendo plaza, bajo el lema 'Konplizitate sareen aurrean, erresistentzia feminista'. Y el viernes, en Xirimiri, poteo feminista y campeonato de toka, a partir de las 19.00 horas.

Durante los días siguientes se celebrarán, entre otras actividades, mañana un videoforum en el hogar de personas jubiladas Biyak Bat, a las 17.00 horas, y un cuentacuentos infantil en euskera 'Berdintasunean irakurketarekin jolastuz', a las 18.00 horas, en Manuel Lekuona kultur etxea. La entrega de premios del concurso Beldur Barik será el jueves día 17, a las 17.30 horas, en el Centro de la Mujer. Para el viernes, a las 17.00 horas, habrá una actividad audiovisual en el Gazteleku y la obra teatral 'Taberna Paraíso', interpretada por el grupo Makelur del Centro de la Mujer a las 19.30 horas, en Kultur Etxea. La programación se cerrará este sábado, a las once, también en el Gazteleku, con una actividad comunitaria sobre violencia sexista dinamizada por el Servicio de Intervención Comunitaria.

Como ya adelantaron en la presentación de la programación del 25N los responsables municipales, «el compromiso con la igualdad y contra la violencia machista debe ser compartido; necesitamos comunidades activas, vecindarios atentos y redes que acompañen a las mujeres que viven situaciones de violencia». Añadieron desde el Consistorio que «es muy importante la educación y de la participación juvenil para construir relaciones basadas en el respeto y la igualdad desde las edades más tempranas».