Representantes municipales y de la Mancomunidad de San Marcos en la presentación en el Consistorio.

Lasarte-Oria

Concentración y sesión literaria dentro de la programación del 25N

Lasarte-Oria celebra este martes el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

María Cortés

María Cortés

Lasarte-Oria

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:14

El Ayuntamiento continúa con su programación, en colaboración con asociaciones y agentes locales, con motivo del 25N. Una amplia agenda de actividades que se ... desarrollará todavía hasta el 29 de noviembre, aunque hoy será la jornada central. La concentración ciudadana está prevista para este mediodía, a las 12.00 horas, en la plaza Okendo y la sesión literaria 'Hetero' con la escritora Uxue Alberdi y la dinamizadora Aintzane Usandizaga tendrá lugar a las seis de la tarde en la sala Antonio Mercero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

