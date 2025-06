Concentración por la sanidad pública, este jueves, en Elizatze plaza

Este jueves, a las 18.30 horas en la plaza Elizatze, frente a la iglesia de San Pedro, se celebrará la concentración convocada por ... la Coordinadora de Plataformas Ciudadanas en Defensa de una Sanidad Pública de la CAV. «Habrá citas en las tres capitales vascas, pero considerando la situación lamentable en la que se encuentra nuestro centro de salud de Lasarte-Oria, los responsables de la convocatoria han decidido hacer la de Gipuzkoa en nuestro municipio», destacan desde la plataforma LOOPA. Bajo el lema '¡Fortalezcamos y defendamos nuestra salud pública!', se espera que muchos vecinos, así como de alrededores, acudan a la cita de esta tarde. Porque al margen de «promesas vacías», según los convocantes, la movilización busca exigir «inversiones reales y medidas a favor del sistema público».

Los responsables recuerdan que para garantizar que el sistema sanitario sea sostenible, es muy importante la atención primaria, «siendo el modelo más justo, que se basa en la prevención y la promoción de la salud y además genera menos gasto». También destacan la necesidad de poner en valor las condiciones laborales de los trabajadores sanitarios y de cerrar la vía de la privatización «en favor de una gestión sanitaria transparente y participativa».

Intervención en el Pleno

Ante la situación que se vive desde hace tiempo en Lasarte-Oria, la plataforma ciudadana LOOPA continúa movilizándose y recientemente quiso presentar en el Pleno una moción, que finalmente no se aprobó, pero un miembro de la plataforma sí pudo intervenir en la sesión para destacar que «la crisis de la sanidad se ha agudizado en Lasarte-Oria debido a la nula gestión de la OSI Donostialdea, porque ha demostrado que es incapaz de crear un mapa de centros tensionados y un plan de choque para hacer un reparto de recursos equitativos entre los mismos. Ha permitido el traslado de personal médico desde el ambulatorio de Lasarte-Oria a otros cercanos que no estaban tensionados, dejando a miles de nuestros ciudadanos sin un médico de referencia. Después de la OPE que parecía que iba a solucionar todo, se está permitiendo que el personal médico que obtiene plaza en Lasarte-Oria no se incorpore y continúe trabajando en otros destinos 'más atractivos'. Hay una opacidad total en los datos básicos de gestión: situaciones de las plazas, cupos, cargas de trabajo, demanda... más propia de una república bananera que de una administración pública de un Euskadi del siglo XXI. Y lo peor de todo, la situación de amenaza continua a la que están sometidos los trabajadores de nuestro ambulatorio por parte de la OSIDonostialdea. Están presionados para no hablar del tema y de la situación que viven en el centro de salud. Las tímidas quejas hacia la dirección de la OSI, se responden con un escueto 'ya se acostumbrarán todos a la situación'. Ante esta indefensión del trabajador, no les queda más remedio que mandar quejas anónimas que recibimos en nuestra plataforma, donde, al menos, nosotros intentamos escucharles».

Desde la plataforma LOOPA también destacaron que «esa pésima gestión de la OSI Donostialdea en Lasarte-Oria tiene unas pésimas consecuencias económicas que están desangrando las arcas públicas: en lugar de cubrir las plazas vacantes, vemos peonadas de médicos, ajenos al municipio, que hacen horas extras a precio de oro, pero sin el compromiso ni el seguimiento integral del paciente que exige la especialidad propia familiar. Para ocultar la falta de médicos se está contratando más personal de enfermería, que evidentemente no tiene competencia para ese trabajo. Y los escasos médicos con plaza que tienen cupo son animados a ver pacientes de otros cupos bajo un complemento salarial, algo que no se aplica al resto. Tenemos un centro de atención primaria que parece un hospital de campaña al grito de 'sálvese quien pueda'».