Compromiso por la convivencia y la paz

Lasarte-Oria celebró ayer, 10 de noviembre, el Día de la Memoria, un acto que volvió a reunir en Askatasunaren Plaza a vecinos, representantes ... del Foro Ciudadano y la Mesa de Convivencia y miembros de todos los grupos políticos con representación en el Pleno municipal. Fue una cita cargada de emoción, reflexión y compromiso con los derechos humanos, la convivencia y la paz duradera.

El acto comenzó con la intervención del alcalde, Agustín Valdivia, quien, en nombre de la Mesa de Convivencia, subrayó la importancia de esta jornada «para mostrar nuestra solidaridad a todas las personas que han sufrido vulneraciones de derechos humanos y otro tipo de sufrimientos como consecuencia de la violencia vivida». El primer edil recordó que el Día de la Memoria «no es solo una jornada para recordar, sino también para renovar nuestro compromiso con los derechos humanos, la convivencia y la paz duradera». En sus palabras, destacó además el valor del diálogo entre diferentes. «Hablar, escuchar y aceptar la disonancia nos llevará sin duda a encontrar puntos en común, poniendo en valor lo que nos une. Ese es un ejercicio imprescindible para que avancemos como sociedad».

El alcalde reconoció la labor de las personas y grupos que, desde el ámbito ciudadano, trabajan día a día por la convivencia y por acompañar a las víctimas y sus familias. «Este grupo ciudadano es sin duda uno de los motores de la convivencia en el pueblo, por su labor incansable con las víctimas y con los vecinos que han sufrido la violencia. Nuestra gratitud absoluta para todos ellos». Precisamente representantes del Foro Ciudadano realizaron una lectura en memoria de todas las víctimas del terrorismo y de cualquier forma de violencia con motivación política, reivindicando su derecho a la verdad, la justicia y la reparación. «En Lasarte-Oria, este día tiene un sentido especial, porque nuestra historia reciente también ha sido escenario del dolor, del silencio y de los esfuerzos por recomponer la convivencia entre vecinos. Recordar no es sólo un acto del pasado: es una forma de cuidar el presente y de comprometernos con el futuro. Por eso, en este Día de la Memoria, más que mirar atrás con tristeza, queremos hacerlo con gratitud y compromiso. Gratitud hacia quienes han sufrido y han tenido la generosidad de compartir su experiencia. Compromiso para seguir tejiendo una convivencia que no dé lugar a la indiferencia ni al rencor. Que cada gesto de respeto, cada conversación serena, cada encuentro vecinal sea también una forma de memoria. Porque la memoria no sólo recuerda el dolor; también recuerda lo que nos une. Y lo que nos une, en lo más profundo, tiene nombre propio: 'auzotasuna', esa antigua sabiduría vasca que sigue enseñándonos que sólo juntos podemos vivir en paz».

El acto concluyó con un minuto de silencio y una ofrenda de rosas blancas junto a la placa conmemorativa.