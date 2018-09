'Compra y vive en Lasarte-Oria', nueva campaña del comercio local Presentación. Representantes de Aterpea y del Ayuntamiento en la presentación de la campaña. / TXEMA Aterpea y Ayuntamiento promueven esta iniciativa de concienciación que durará toda la semana TXEMA VALLÉS LASARTE-ORIA. Miércoles, 26 septiembre 2018, 00:34

La Asociación de Comerciantes y Hostelería de Lasarte-Oria Aterpea, con el apoyo del Ayuntamiento, celebra durante toda esta semana una campaña de promoción del comercio local, animando a los y las lasarteoriatarras a comprar en su municipio.

Ramón Ormazabal, presidente de Aterpea, presentó esta campaña de sensibilización de la ciudadanía acompañado del alcalde, Jesús Zaballos, y numerosos socios de Aterpea en la propia calle de Goikale. Ormazabal destacó que «se pretende sensibilizar sobre la importancia que tiene para la vida de Lasarte-Oria el comercio, hostelería y sector servicios». Expresó que detrás de cada comercio, bar, restaurante... «existe una familia del pueblo que pelea por abrir cada día la persiana y cientos de personas que viven de ella». Cuantificó en más de 500 establecimientos en Lasarte-Oria «dedicados al comercio, la hostelería o los servicios personales, dando trabajo a más de 1.200 personas. El impacto económico de estos establecimientos es del 70-75 %».

Ormazabal, tras señalar que cada una de las personas tiene derecho a soñar, expresó que «desde Aterpea no se quiere un pueblo dormitorio, sino vivo. Una sociedad que se relacione de tú a tú, personalmente, no mediante emoticonos. Mostraron su deseo de un pueblo iluminado, lleno de escaparates y de gente en sus calles y plazas, no apagado. Que sus hijos e hijas sientan el pueblo suyo y se relacionen en él. Por todo ello invitaron a la ciudadanía a comprar en el comercio local».

Así, desde el pasado lunes hasta el próximo domingo los escaparates de la localidad se han decorado y permanecerán así con una serie de vistosos carteles con los siguientes lemas: 'Dando vida al comercio, das vida a tu pueblo, ¡Compra en Lasarte-Oria!'; 'Comercio de Lasarte-Oria, comercio de confianza'; 'Comprar en el pequeño comercio, te hace grande. ¡Compra en Lasarte-Oria!'; 'Vive y compra en Lasarte-Oria'; 'Hacemos pueblo contigo. ¡Compra en Lasarte-Oria!'.

El Ayuntamiento ha destinado 1.000 euros para ayudar a esta campaña, que se está realizando conjuntamente con Andoain y Usurbil en las mismas fechas, mientras que Hernani, que ya realizó esta campaña el año pasado, se sumará a esta iniciativa organizando diversas actividades con la misma finalidad de concienciación y sensibilización. La idea de Aterpea es que todo el comercio en la localidad se sume a esta campaña de concienciación por el bien del comercio local.