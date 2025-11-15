Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Lasarte

Clasicox llena de vehículos clásicos hoy la plaza Andatza en su primera edición

Los organizadores están muy satisfechos con la acogida de la iniciativa, ya que han sobrepasado la previsión de asistencia en el apartado de coches

María Cortés

lasarte-oria.

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:15

Comenta

Los aficionados del motor, sobre todo los más nostálgicos, tienen hoy la ocasión perfecta para acercarse hasta la plaza Andatza de la localidad y disfrutar de la primera edición del Encuentro de Vehículos Clásicos de Lasarte-Oria. Los organizadores, el grupo Clasicox del municipio, con la colaboración del Ayuntamiento, se han mostrado muy satisfechos con la acogida que ha tenido el evento, ya que como destacaron «hemos agotado las inscripciones en el apartado de coches y se ha sobrepasado la previsión que teníamos. Cerca de 70 coches estarán hoy en la plaza Andatza», añadiendo que «en motos todavía está abierta la inscripción y los interesados pueden acercarse esta mañana a Andatza».

La jornada arrancará a las 10.00 horas, con el inicio de la recepción de los coches y motos participantes. A partir de las 11.00 horas, y hasta las 13.30 horas, la exposición se podrá ver. Además, durante ese tiempo, se podrá jugar con los scalextrics que los organizadores pondrán en la misma plaza. Habrá uno para niños, entre 4 y 8 años, y otro abierto a todas las edades.

Sobre las 13.15 horas, Clasicox hará entrega de premios entre los vehículos participantes. «Es una sorpresa, pero intentaremos destacar los coches o motos más especiales», adelantaron los organizadores. Sobre las 13.30 horas está prevista la salida de los vehículos inscritos, que recorrerán diferentes calles del municipio. Durantetoda la mañana, el evento estará amenizado por el dj local Nico.

El Ayuntamiento y Clasicox anima a toda la ciudadanía a acercarse a la plaza Andatza para disfrutar de esta primera edición, que reunirá a decenas de vehículos clásicos en una jornada llena de ambiente y afición. «Esta concentración es una muestra más del dinamismo del tejido social lasarteoriatarra y de la capacidad que tiene nuestra gente para generar propuestas que atraen y unen», aseguraron desde el Consistorio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  2. 2 Un ataque de risa que impide a África Baeta continuar y despedir el informativo: «Perdón, hasta mañana»
  3. 3 Puja más de un millón de euros por un piso subastado por la Diputación de Gipuzkoa y lo pierde por no pagar a tiempo
  4. 4 Muere José Antonio Salas, histórico presidente de Gaztelubide
  5. 5 El matrimonio guipuzcoano que emigró hace más de 500 años y llena de apellidos vascos un pueblo de Castilla
  6. 6

    La Oreja de Van Gogh ya se deja ver con Amaia Montero
  7. 7 Condenan a una empresa en Euskadi a pagar 16.000 euros a un trabajador por cambiarle de horario de mañana al de tardes
  8. 8 75 años dominando la ciudad desde el monte Urgull
  9. 9 El increíble cambio de un barrio de San Sebastián: «Hace solo seis décadas no había nada»
  10. 10 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Clasicox llena de vehículos clásicos hoy la plaza Andatza en su primera edición