Clasicox llena de vehículos clásicos hoy la plaza Andatza en su primera edición

lasarte-oria. Sábado, 15 de noviembre 2025

Los aficionados del motor, sobre todo los más nostálgicos, tienen hoy la ocasión perfecta para acercarse hasta la plaza Andatza de la localidad y disfrutar de la primera edición del Encuentro de Vehículos Clásicos de Lasarte-Oria. Los organizadores, el grupo Clasicox del municipio, con la colaboración del Ayuntamiento, se han mostrado muy satisfechos con la acogida que ha tenido el evento, ya que como destacaron «hemos agotado las inscripciones en el apartado de coches y se ha sobrepasado la previsión que teníamos. Cerca de 70 coches estarán hoy en la plaza Andatza», añadiendo que «en motos todavía está abierta la inscripción y los interesados pueden acercarse esta mañana a Andatza».

La jornada arrancará a las 10.00 horas, con el inicio de la recepción de los coches y motos participantes. A partir de las 11.00 horas, y hasta las 13.30 horas, la exposición se podrá ver. Además, durante ese tiempo, se podrá jugar con los scalextrics que los organizadores pondrán en la misma plaza. Habrá uno para niños, entre 4 y 8 años, y otro abierto a todas las edades.

Sobre las 13.15 horas, Clasicox hará entrega de premios entre los vehículos participantes. «Es una sorpresa, pero intentaremos destacar los coches o motos más especiales», adelantaron los organizadores. Sobre las 13.30 horas está prevista la salida de los vehículos inscritos, que recorrerán diferentes calles del municipio. Durantetoda la mañana, el evento estará amenizado por el dj local Nico.

El Ayuntamiento y Clasicox anima a toda la ciudadanía a acercarse a la plaza Andatza para disfrutar de esta primera edición, que reunirá a decenas de vehículos clásicos en una jornada llena de ambiente y afición. «Esta concentración es una muestra más del dinamismo del tejido social lasarteoriatarra y de la capacidad que tiene nuestra gente para generar propuestas que atraen y unen», aseguraron desde el Consistorio.