Celestino Rivera y sus nuevos escudos El veterano escultor presenta estos escudos en espejo. / TXEMA LASARTE-ORIA. Domingo, 18 agosto 2019, 00:46

El veterano escultor salmantino (Alaraz, 1943) y residente en nuestra localidad desde hace 55 años acaba de presentarnos las dos últimas obras, que en esta ocasión -por encargo- de dos escudos de Donostia, que pueden ser inéditos; ya que según apunta «los escudos, en cuestión, ni los tenían en el archivo histórico del consistorio donostiarra. Soy socio del Koldo Mitxelena y siempre que puedo me acerco a su biblioteca para buscar todo tipo de imágenes, escudos que pueda plasmar en mis obras. En esta ocasión, encontré unos escudos que pueden datar del 1470 del pueblo de San Sebastián, y que no aparecen en los archivos municipales. Durante tres semana cada uno y con mucha paciencia he ido trabajando estos escudos sobre espejo».

