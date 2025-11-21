Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lasarte

La Casa de Extremadura continúa celebrando la Fiesta de la Matanza

El Diario Vasco

LASARTE-ORIA.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:21

Continúa en la Casa de Extremadura una nueva edición de su tradicional Fiesta de la Matanza. Ayer hubo varios talleres y una charla bajo el título 'La matanza de pueblo en pueblo' en la sede social.

La programación continuará el fin de semana con muchas otras actividades. Además, los tickets para las comidas populares que se organizarán se pueden adquirir en la sede de la Casa de Extremadura.

En la jornada de hoy, a partir de las 09.30 horas comenzarán a preparar las migas. Poco después, aguardiente y perrunillas. Sobre las 11.00 horas, degustación de migas y a las 11.30 horas, taller de embutidos. Habrá comida popular con cocido, a las 14.30 horas. Por la tarde, karaoke.

De cara a mañana, a las 11.00 horas, caldo, perrunillas y aguardiente. A partir de las 12.30 horas, taller de baile de jotas redoble. La comida popular será de pinchos morunos, jamón cocido y postre. Se sorteará también una paleta.

