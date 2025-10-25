Las calles se llenarán esta jornada de corredores en el cros Lasarte-Oria Bai!

El municipio vivirá hoy una nueva edición del tradicional cros popular Lasarte-Oria Bai!. Organizado por el Ostadar, con la colaboración del Ayuntamiento, cientos de ... corredores se darán hoy cita en esta prueba deportiva. Precisamente por esta celebración se dieron cita las concejalas de Socioeconomía, Nuria Fernández, y de Deportes, Goizalde Pildain, junto con representantes de Ostadar, Aitor Azkonobieta e Itziar Carrasaco, que destacaron varios puntos del evento. En esta vigésimo octava edición no habrá prueba roller, «al coincidir con otra prueba en Donostia puntuable para el Campeonato de Gipuzkoa de Roller no ha habido inscritos».

La carrera comenzará a las 10.30 horas y el recorrido será el habitual, de 10 kilómetros que transcurrirá la mayoría de los barrios de Lasarte-Oria, pasando por Zubieta. Los de Marcha Nórdica, por su parte, tendrán que completar 5 kilómetros. «Este año habrá un pequeño cambio debido a las obras del nuevo polideportivo. Para mantener la distancia, se prolongará por el barrio de Zumaburu. La salida tendrá lugar cuando crucen la línea de salida todas las personas que participen en la prueba principal», destacaron.

Este año, el club ha querido ofrecer el dorsal número 1 a Lasarte-Oria Palestinarekin Herri Ekimena, porque «ante el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino no podemos mirar para otro lado. En este sentido, queremos aplaudir y apoyar la trayectoria de la iniciativa, sobre todo por su labor de denuncia y visibilización de la masacre».

Finalizada la carrera de adultos, será el turno de la Korrika Festa. A partir de las doce se espera una participación de unos 1.000 niños y niñas, divididas en seis categorías diferentes.

'Tratu on bat'

Como destacaron en la presentación los responsables,esta prueba vuelve a ser un ejemplo de participación ciudadana, auzolan y compromiso con el comercio local a través de la marca 'Tratu On bat' gestionada desde el área de Socioeconomía. Para reforzar su compromiso con la economía local se sustituyen los trofeos tradicionales por bonos de compra canjeables en los establecimientos asociados a Aterpea, dentro de la iniciativa municipal 'Tratu On bat'. . Aitor Azkonobieta recordó que «el cros nació hace años precisamente para fomentar las compras en el comercio local, y hoy mantenemos esa misma filosofía». Como explicó, «este año los trofeos tradicionales se sustituirán por bonos de compra canjeables, con una aportación de 1.200 euros de Ostadar destinada a este fin. Nos parece una manera muy adecuada de seguir apoyando al comercio del municipio».Para el Ostadar, «el cros tiene dos pilares fundamentales: el deportivo y el social». Porque igual de importante que la prueba en sí, es el ambiente que se genera en el pueblo, «las comidas, las cuadrillas, el movimiento por las calles… Todo eso da vida al pueblo», aseguraron

Asimismo, destacaron desde el club «el bonito relevo generacional que se está produciendo, con padres y madres que hoy corren con sus hijos, creando un vínculo muy especial que nos gustaría seguir manteniendo».

La concejal Fernández destacó que la colaboración entre el Ayuntamiento, el comercio local y el deporte «es un ejemplo claro de cómo la marca 'Tratu On bat' se convierte en un espacio de cooperación entre departamentos y agentes locales, generando beneficios para todos». Por su parte, la concejala de Deportes, Goizalde Pildain, puso en valor «el trabajo constante de Ostadar para fomentar el deporte popular y el espíritu participativo que caracteriza a Lasarte-Oria, convirtiendo este cros en una verdadera fiesta del pueblo».

El Ayuntamiento apoya la organización de la prueba con un patrocinio de 2.420 euros. Esa cantidad se suma a las subvenciones que Ostadar SKT recibe anualmente para el desarrollo de sus actividades. En 2024, el club recibió un total de 29.419,75 euros para el apoyo de distintas iniciativas. Además, al igual que el resto de clubes locales, Ostadar dispone del uso gratuito de las instalaciones deportivas municipales y del material necesario para sus programas y eventos.