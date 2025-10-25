Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Representantes municipales y responsables del club Ostadar en la presentación de esta semana. Isaac Farré
Lasarte-Oria

Las calles se llenarán esta jornada de corredores en el cros Lasarte-Oria Bai!

A las diez y media de la mañana arrancará esta prueba deportiva y sobre las 12.00 horas se celebrará la Korrika Festa

María Cortés

María Cortés

Lasarte-Oria

Sábado, 25 de octubre 2025, 18:51

Comenta

El municipio vivirá hoy una nueva edición del tradicional cros popular Lasarte-Oria Bai!. Organizado por el Ostadar, con la colaboración del Ayuntamiento, cientos de ... corredores se darán hoy cita en esta prueba deportiva. Precisamente por esta celebración se dieron cita las concejalas de Socioeconomía, Nuria Fernández, y de Deportes, Goizalde Pildain, junto con representantes de Ostadar, Aitor Azkonobieta e Itziar Carrasaco, que destacaron varios puntos del evento. En esta vigésimo octava edición no habrá prueba roller, «al coincidir con otra prueba en Donostia puntuable para el Campeonato de Gipuzkoa de Roller no ha habido inscritos».

