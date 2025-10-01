Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
La sede de Biyak Bat acogió la izada de bandera y el posterior lunch organizado con motivo del inicio de la Semana de los Mayores. ISAAC FARRÉ

Lasarte

Buen ambiente en el inicio de la Semana Homenaje a los Mayores

El Diario Vasco

lasarte-oria.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:56

Animado comienzo ayer en el hogar del jubilado Biyak Bat de la Semana Homenaje a los Mayores del municipio. A las doce del mediodía, representantes municipales, miembros de la Junta Directiva del hogar y otros socios participaron en la izada de bandera. Aprovecharon la ocasión para destacar que «nuestros mayores son un pilar fundamental de la sociedad. Debemos agradecerles su entrega, su amor incondicional y que nos hayan enseñado el verdadero significado de la vida. Esperamos que estas fiestas sean un momento de alegría y comunidad de las que todos disfrutemos. No permitamos que se pierda su legado». Tras estas palabras, un trikitilari puso un poco de música a este acto inaugural y un grupo de asistentes se animó a bailar a las puertas de la sede social. Precisamente allí, pero por la tarde, los socios de Biyak Bat disfrutaron de los juegos de mesa.

En la jornada de hoy, a las 10.00 horas habrá exhibición de gimnasia en el Polideportivo municipal y también habrá juegos de movilidad en el Hogar. Ya el viernes, sesión de 'Ondo Ibili' a las 11.00 horas, con salida desde Okendo, y lunch al finalizar. Y por la tarde, actuación del coro Biyak Bat en la Casa de Cultura.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Seis nuevos tramos de la AP-8 en Gipuzkoa reducen su límite de velocidad a 100 km/h
  3. 3

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  4. 4

    Mendoza advierte de que cancelar el contrato de CAF en Israel podría suponer el «cierre de la empresa o llevársela fuera»
  5. 5

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto
  6. 6

    Peru Mac-Gragh, nuevo jefe de Bomberos de Donostia
  7. 7 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  8. 8

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  9. 9 Una taza de café cada vez más cara en Gipuzkoa
  10. 10

    Los partidos vascos salen en tromba contra Ayuso por «banalizar la violencia» de ETA

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Buen ambiente en el inicio de la Semana Homenaje a los Mayores

Buen ambiente en el inicio de la Semana Homenaje a los Mayores