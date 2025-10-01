Buen ambiente en el inicio de la Semana Homenaje a los Mayores

El Diario Vasco lasarte-oria. Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:56 Comenta Compartir

Animado comienzo ayer en el hogar del jubilado Biyak Bat de la Semana Homenaje a los Mayores del municipio. A las doce del mediodía, representantes municipales, miembros de la Junta Directiva del hogar y otros socios participaron en la izada de bandera. Aprovecharon la ocasión para destacar que «nuestros mayores son un pilar fundamental de la sociedad. Debemos agradecerles su entrega, su amor incondicional y que nos hayan enseñado el verdadero significado de la vida. Esperamos que estas fiestas sean un momento de alegría y comunidad de las que todos disfrutemos. No permitamos que se pierda su legado». Tras estas palabras, un trikitilari puso un poco de música a este acto inaugural y un grupo de asistentes se animó a bailar a las puertas de la sede social. Precisamente allí, pero por la tarde, los socios de Biyak Bat disfrutaron de los juegos de mesa.

En la jornada de hoy, a las 10.00 horas habrá exhibición de gimnasia en el Polideportivo municipal y también habrá juegos de movilidad en el Hogar. Ya el viernes, sesión de 'Ondo Ibili' a las 11.00 horas, con salida desde Okendo, y lunch al finalizar. Y por la tarde, actuación del coro Biyak Bat en la Casa de Cultura.